Отключение горячей воды, грибной улов и ремонт дорог. Главное за сутки в Алтайском крае

◆ В Барнауле 14 мая начнутся гидравлические испытания.
По 26 мая воды не будет у жителей домов по улицам: Власихинская, Павловский тракт, пр.Северный Власихинский, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, П.Сухова, Смирнова, 4-ая Западная, Чеглецова, 3-я Речная, Северо-Западная, пр. Космонавтов, 9-й Заводской проезд, пр.Калинина.
◆ В Барнауле 18 мая пройдут продовольственные ярмарки.
◆ Утвердили график движения бесплатного транспорта в Родительский день. Маршруты начнут работать с 7:00 до 18:00.
◆ Барнаульцы высказались о проблемах на дорогах города.
◆ Алтайские грибники показали майский улов.
◆ Шелкопряды решили расплодиться в алтайском поселке. Часть растений уже лишилась листвы из-за насекомого-вредителя.
◆ Инспектор Алтайской таможни отказался от одной тысячи долларов (около 92 тыс.рублей). Взятку предлагал 31-летний иностранец, который планировал перегнать легковой автомобиль в Россию из Монголии без надлежащего таможенного оформления.
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