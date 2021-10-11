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Жизнь

Около 9 тысяч барнаульцев отключат от тепла и горячей воды

14 октября СГК отключит отопление и горячую воду у 8 869 жителей Барнаула. Энергетики вынуждены приостановить подачу ресурса для подключения новых потребителей и устранения повреждений на магистрали.

Перекладка тепловых сетей по краевой программе.
Перекладка тепловых сетей по краевой программе.
Минстрой Алтайского края.

Тепла и горячей воды не будет с 9:00 до 20:00 в 67 многоквартирных и семи частных домах, четырех образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района.

В домах на пр. Комсомольском, ул. Молодежной, Путиловской, Димитрова и других ближайших улицах, ресурса не будет пока аварийные бригады устраняют два повреждения на тепловой сети диаметром 500 мм.

Дефекты на трубопроводах 1969 года постройки появились из-за коррозии металла.

В домах на ул. Пролетарской, Радищева и Партизанской отопления и горячей воды не будет во время врезки в действующую теплосеть новых потребителей сити-квартала «Ютссон».

«Приносим свои извинения за такие неудобства. Температура в квартирах на время работ снизится примерно на 2°C», — сообщили в СГК.

Список домов, которые попадут под отключение
  • пр. Сибирский, 35а,
  • ул. Димитрова, 48А,
  • пр. Ленина, 60,
  • ул. Молодежная, 6,
  • пр. Комсомольский, 80е,
  • пр. Сибирский, 43А,
  • ул. Чкалова, 36,
  • пр. Сибирский, 41,
  • пр. Комсомольский, 100,
  • ул. Димитрова, 67,
  • пр. Комсомольский, 102,
  • ул. Чкалова, 40,
  • ул. Путиловская, 20в,
  • ул. Союза Республик, 11,
  • пр. Ленина, 58,
  • ул. Молодежная, 2,
  • ул. Союза Республик, 14,
  • ул. Союза Республик, 3,
  • пр. Комсомольский, 75,
  • пр. Комсомольский, 106,
  • пер. Некрасова, 65,
  • пер. Трудовой, 39,
  • ул. Молодежная, 1,
  • ул. Шевченко, 52а,
  • ул. Союза Республик, 5,
  • пр. Комсомольский, 104,
  • ул. Молодежная, 5,
  • ул. Путиловская, 51,
  • ул. Путиловская, 53,
  • пр. Сибирский, 43 г,
  • пр. Комсомольский, 75а,
  • ул. Путиловская, 30,
  • ул. Молодежная, 2а,
  • бульвар 9 Января, 29А,
  • ул. Чернышевского, 30,
  • пр. Комсомольский, 108а,
  • пр. Комсомольский, 108,
  • ул. Кирова, 43,
  • пер. Некрасова, 41,
  • пр. Комсомольский, 104а,
  • пер. Некрасова, 43,
  • ул. Песчаная, 47,
  • пр. Сибирский, 37а,
  • ул. Молодежная, 4,
  • пер. Некрасова, 64,
  • пр. Комсомольский, 126,
  • ул. Молодежная, 9,
  • пр. Комсомольский, 90,
  • ул. Кирова, 38а,
  • ул. Чкалова, 21,
  • пр. Комсомольский, 84,
  • ул. Чкалова, 32,
  • ул. Союза Республик. 12,
  • ул. Димитрова, 50,
  • бульвар 9 Января, 19,
  • пер. Трудовой, 9,
  • ул. Чернышевского, 28,
  • ул. Чкалова, 34,
  • ул. Путиловская, 20 г,
  • ул. Молодежная, 3,
  • ул. Чкалова, 30,
  • пр. Комсомольский, 86,
  • пр. Комсомольский, 82,
  • пр. Комсомольский, 88,
  • пр. Комсомольский, 110,
  • пр. Комсомольский, 112,
  • пр. Сибирский, 31,
  • ул. Молодежная, 3б,
  • ул. Молодежная, 7,
  • ул. Союза Республик, 13,
  • пр. Комсомольский, 104б,
  • пр. Сибирский, 41а,
  • ул. Чернышевского, 31,
  • ул. Молодежная, 4а,
  • пр. Комсомольский, 80в,
  • пр. Комсомольский, 80а,
  • ул. Путиловская, 26,
  • ул. Чкалова, 1Б,
  • ул. Кирова, 45а,
  • пер. Некрасова, 64а,
  • пер. Трудовой, 37,
  • ул. Димитрова, 67А,
  • ул. Кирова, 28а,
  • ул. Чернышевского, 29,
  • ул. Кирова, 45,
  • ул. Кирова, 43 а,
  • пр. Комсомольский, 102а,
  • ул. Союза Республик, 1,
  • ул. Коммунальная, 13в,
  • ул. Песчаная, 19,
  • ул. Чкалова, 1А,
  • ул. Путиловская, 20,
  • пр. Комсомольский, 106а,
  • ул. Димитрова, 52,
  • ул. Партизанская, 40,
  • пер. Трудовой, 34,
  • пр. Комсомольский, 124,
  • пр. Комсомольский, 118,
  • ул. Пролетарская, 160, 165, 148 и 150,
  • ул. Партизанская, 149 и 151,
  • Уул. Радищева, 48, 48а и 48б.
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