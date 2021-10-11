Около 9 тысяч барнаульцев отключат от тепла и горячей воды

Тепла и горячей воды не будет с 9:00 до 20:00 в 67 многоквартирных и семи частных домах, четырех образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района.
В домах на пр. Комсомольском, ул. Молодежной, Путиловской, Димитрова и других ближайших улицах, ресурса не будет пока аварийные бригады устраняют два повреждения на тепловой сети диаметром 500 мм.
Дефекты на трубопроводах 1969 года постройки появились из-за коррозии металла.
В домах на ул. Пролетарской, Радищева и Партизанской отопления и горячей воды не будет во время врезки в действующую теплосеть новых потребителей сити-квартала «Ютссон».
«Приносим свои извинения за такие неудобства. Температура в квартирах на время работ снизится примерно на 2°C», — сообщили в СГК.
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- пр. Сибирский, 41,
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- ул. Димитрова, 67,
- пр. Комсомольский, 102,
- ул. Чкалова, 40,
- ул. Путиловская, 20в,
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- ул. Союза Республик, 3,
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- пер. Трудовой, 9,
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- ул. Молодежная, 4а,
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- ул. Путиловская, 26,
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- пер. Трудовой, 37,
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- ул. Чернышевского, 29,
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- ул. Кирова, 43 а,
- пр. Комсомольский, 102а,
- ул. Союза Республик, 1,
- ул. Коммунальная, 13в,
- ул. Песчаная, 19,
- ул. Чкалова, 1А,
- ул. Путиловская, 20,
- пр. Комсомольский, 106а,
- ул. Димитрова, 52,
- ул. Партизанская, 40,
- пер. Трудовой, 34,
- пр. Комсомольский, 124,
- пр. Комсомольский, 118,
- ул. Пролетарская, 160, 165, 148 и 150,
- ул. Партизанская, 149 и 151,
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