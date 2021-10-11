Около 9 тысяч барнаульцев отключат от тепла и горячей воды

14 октября СГК отключит отопление и горячую воду у 8 869 жителей Барнаула. Энергетики вынуждены приостановить подачу ресурса для подключения новых потребителей и устранения повреждений на магистрали.

Тепла и горячей воды не будет с 9:00 до 20:00 в 67 многоквартирных и семи частных домах, четырех образовательных учреждениях и двух больницах Центрального района.

В домах на пр. Комсомольском, ул. Молодежной, Путиловской, Димитрова и других ближайших улицах, ресурса не будет пока аварийные бригады устраняют два повреждения на тепловой сети диаметром 500 мм.

Дефекты на трубопроводах 1969 года постройки появились из-за коррозии металла.

В домах на ул. Пролетарской, Радищева и Партизанской отопления и горячей воды не будет во время врезки в действующую теплосеть новых потребителей сити-квартала «Ютссон».

«Приносим свои извинения за такие неудобства. Температура в квартирах на время работ снизится примерно на 2°C», — сообщили в СГК.