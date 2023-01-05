5 января
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Жизнь

Открылась продажа билетов на новый авиарейс из Барнаула в Омск

В пресс-службе барнаульского аэропорта сообщили, что первый рейс из краевой столицы в Омск назначен на 17 января.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Авиакомпания «ЮТэйр» решила расширить программу полетов из столицы Алтайского края. Осенью и зимой планируется выполнять один рейс в неделю, по вторникам.

Время полета составит два часа. Так, из Омска самолет вылетит в 17 часов, а в Барнаул пребудет в 20 часов.

Вылет из столицы региона назначили на 20:50, а прилет в Омск на 21:55. Для каждого аэропорта указано местное время.

Цена билета в одну сторону тоже уже известна — 4,7 тыс. рублей.

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