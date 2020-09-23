Открыть Алтай всему миру. История успеха уникального барнаульского народного промысла «Турина гора»

Сегодня в Барнауле работает уникальное во всех отношениях творческое объединение, которое через десятилетия проносит центральную идею — открывать миру культурное богатство Алтая. Речь о Народном художественном промысле «Турина гора».

В этом году «Туриной горе», о которой, наверное, слышал каждый барнаулец, исполнилось уже 32 года. Именно создатели «Туриной горы» организовали в краевой столице первую частную галерею.

Факт Турина гора — это место, где в железном веке жили люди, о чем свидетельствуют археологические находки. Оно и послужило названием для кооператива, созданного Владимиром Михайловичем Москвитиным в 1988 году, а в дальнейшем и для предприятия по производству керамических изделий.

Директор ООО «Турина гора» Владимир Москвитин, рассказывает: «Именно в Сибири, именно на Алтае зародилось такое предприятие. Началось все с того, что группа художников во главе со мной сделали, скажем так, подвиг — во времена „перестройки“, в апреле 1988 года, создали сначала кооператив, который преобразовался в общество с ограниченной ответственностью».

По словам Владимира Москвитина, «Турина гора» развивалась в очень быстром темпе. Вскоре об объединении мастеров и созданном в Барнауле промысле узнали во всей стране.

«Музейная ночь» в «Туриной горе». 19 мая 2018 года. Анна Зайкова

В начале 90-х с работами туриногорцев стали активно знакомиться и за пределами России. Все чаще творчество барнаульских мастеров показывалось на выставках в Европе.

«Сначала мы вступили в Ассоциацию народных художественных промыслов России, после чего на местном уровне нам присвоили статус народного художественного промысла и далее мы обратились в правительство России и на этом уровне нам в 2001 году присвоили уже федеральный статус», — вспоминает Владимир Москвитин.

Особо стоит подчеркнуть, что в этом отношении «Турина гора» действительно единственное предприятие от Урала и до Дальнего Востока.

Барнаульскому объединению художников удалось сформировать свой неповторимый стиль, который возник и окреп на глазах у современников.

«Музейная ночь» в «Туриной горе». 20 мая 2017 года. Валентина Верховская

В качестве системообразующего фактора, уникального стиля, который действительно является секретом успеха «Туриной горы», Владимир Москвитин называет живопись по фаянсу, которая отличается от всех других методов декорирования.

Факт У истоков «Туриной горы» стояли разные люди, оставляя свой неповторимый след в ее истории. Одни были профессиональными художниками и пришли на предприятие, осознанно представляя, чем они будут заниматься, другие — в поисках интересной работы, третьи — просто из любопытства. Разрабатывая форму будущего изделия или мотив его росписи, каждый мастер был свободен в выборе как самой темы, так и средств и способов ее воплощения.

Сейчас изделия промысла при всем разнообразии используемых форм, материалов, декора, техники исполнения узнают по уникальному почерку в художественных салонах и выставочных залах самых разных городов и стран.

За произведениями художников «Туриной горы» стоит одна из главных идей — Алтай. Это и пейзажи, и роспись, и отсылки к древней культуре скифов, в орбиту влияния которой входил наш макрорегион.

В «Туриной горе» проходит выставка «Укол цветом». Алёна Рогонова

Из описания «Туриной горы» на сайте промысла: Турина гора явление уникальное. Зарождаясь на стыке тысячелетий на Алтае, в центре Евразийского континента, она ищет точки опоры, передвигаясь во времени и пространстве разных культур, оставляя след из тысяч предметов керамического свойства в бесконечном стремлении удивлять красотой.

Что же касается расширения «Туриной горы» и вовлечения в ее орбиту новых художников, то если предприятие начиналось с 3−5 энтузиастов, то в пиковые моменты насчитывало до четырех десятков человек.

«Мы стараемся повсеместно знакомить весь мир и с Алтаем, и с Барнаулом, и с другими нашими городами. Отдельным направлением в нашем творчестве, конечно, является скифо-сибирские мотивы. Как все мы знаем, Алтай в прошлом был частью большого скифского мира. Мы вдохновляемся этим наследием, популяризируем его», — подчеркивает Владимир Москвитин.

Мастера «Туриной горы» многократно выезжали в экспедиции к местам сосредоточения древней культуры на Пазырыкских и Башадарских курганах, сами снимали на микалентную бумагу наскальные рисунки и петроглифы.

Сергей Светлаков в музее «Турина гора» vk.com/turinagora

Неповторимые работы туриногорцев востребованы самыми разными клиентами, в числе которых и частные лица, и государственные структуры. Но сам Владимир Москвитин неоднократно заявлял, что он — в первую очередь, художник, а уже потом — бизнесмен.

«Наше дело живет, творчество развивается, наследие сохраняется, а мы, несмотря на периодические трудности, продолжаем работать, популяризировать промысел и смотрим в будущее с оптимизмом», — говорит Владимир Москвитин.

Сегодня можно утверждать, что «Турина гора» навсегда вписала себя культурную историю Барнаула и Алтайского края. Она является настоящей точкой притяжения для всех любителей искусства в самых разных ее проявлениях.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.