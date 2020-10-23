«Открытие Брокер» и УК «Открытие» дарят подарки в честь юбилея

В этом году отмечают свои юбилеи ведущие компании российского инвестиционного рынка с богатой историей, входящие в группу банка «Открытие», — « Открытие Брокер » исполняется 25 лет, а УК «Открытие» — 20. В честь этого события «Открытие Брокер» запускает акцию с подарками для всех инвесторов — новые клиенты компании получат кешбэк в размере 75% от комиссий за сделки в течение 30 дней после открытия счета, а действующие клиенты — кешбэк в размере 50% в день рождения и еще в течение 30 дней после него.

Юбилеи «Открытие Брокер» и УК «Открытие» — отличный повод для компаний поблагодарить действующих клиентов за лояльность, а также прекрасная возможность для инвесторов получить максимальный кешбэк с комиссий за сделки и значительно снизить издержки при торговле на финансовых рынках.

Для этого достаточно зайти на портал «45 лет на двоих», открыть счёт в «Открытие Брокер» и подключиться к программе лояльности для инвесторов и трейдеров «O.InveStore!». Для новых клиентов кешбэк в первый месяц составляет 50%, но в честь 25-летия он увеличен до 75%. Действующие клиенты также не остались без внимания — они смогут получать 50-процентный кешбэк со сделок в день рождения и еще в течение месяца после него. Для этого необходимо активировать подарок в личном кабинете программы лояльности «O.InveStore!».

Кешбэк начисляется в виде бонусных баллов, которые можно будет обменивать на подарки на специальной витрине вознаграждений. Перечень вознаграждений для участников программы лояльности постоянно расширяется — подарок можно выбрать среди тысяч наименований в различных категориях: автомобили, каршеринг, путешествия, одежда, рестораны, спорт, бытовая техника и электроника, книги, игрушки, косметика, сертификаты на предоставление различных услуг и сервисов и т.д.

Также на портале «45 лет на двоих» можно окунуться в историю страны, российского финансового рынка, а также «Открытие Брокер» и УК «Открытие» за четверть века. За эти 25 лет произошло немало памятных событий, было много значимых достижений и прорывных решений, которые способствовали популяризации финансового рынка.

Молодые трейдеры и инвесторы со стажем смогут поделиться самым ярким впечатлением, связанным с инвестированием, рассказав историю об удачной сделке или неудачном вложении средств, забавный случай или свою историю о рынке прошлых лет. Лучшие истории будут опубликованы на сайте, а их авторы получат сертификаты популярного интернет-магазина.

Кроме того, на портале можно принять участие в «Битве интеллектов» — в специальном финансовом квесте, среди победителей которого в декабре будут разыграны три суперприза.

Инвестирование на финансовых рынках требует постоянного совершенствования мастерства, поэтому на юбилейном портале «45 лет на двоих» посетители найдут подборку актуальных обучающих вебинаров сайта Opentrainer.ru, а также самые интересные статьи из «Открытого журнала».

Жанна Чаваррия,

директор департамента маркетинга «Открытие Брокер»:

— Юбилей — важное событие в жизни наших компаний, и мы очень гордимся тем, что подходим к нему полными сил и желания предлагать нашим клиентам лучшие финансовые решения, сервис и продукты. Обычно в день рождения принято получать подарки, но мы хотим изменить эту традицию и сами сделаем подарок клиентам — будем начислять самый высокий кешбэк со сделок. Надеемся, что нашим клиентам понравится наша юбилейная акция, а их сотрудничество с «Открытие Брокер» и УК «Открытие» продлится еще много лет.

Справка

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 250 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.