«Открытие Брокер» предложил три эффективных инвестиционных портфеля в ответ на снижение ключевой ставки

Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума 4,5% и предупредил о дальнейшем снижении показателя. На этом фоне при неизбежном дальнейшем снижении доходности депозитов «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») предложил клиентам три инвестиционных портфеля — « Облигации плюс », « Дивидендные истории » и « Дивидендная Америка » — которые помогут банковским вкладчикам комфортно выйти на финансовый рынок, защитить средства от инфляции и приумножить капитал на фоне низкой ключевой ставки.

Портфель «Облигации плюс» состоит из высокодоходных российских облигаций. Аналитики «Открытие Брокер» отмечают, что в результате коррекции на рынке облигаций доходности по ним вновь стали привлекательными. Поэтому в портфель вошли 8 выпусков, главными критериями при отборе которых стали высокая доходность, «прозрачность», а также возможность легко купить и продать в умеренном объеме. Доходность отдельных облигаций, входящих в портфель, достигает 14%.

Основная идея портфеля «Дивидендные истории» заключается в том, что из-за коррекции стоимости российских акций в начале года их текущие дивидендные доходности приблизились к двузначным показателям. Пик дивидендного сезона в России в последние годы традиционно приходится на первую декаду июля. Таким образом, текущие цифры по дивидендным выплатам по многим из бумаг могут транслировать в гораздо более высокие доходности в годовом выражении. Для портфеля эксперты брокера отобрали 9 эмитентов, которые отличаются стабильностью выплат, «прозрачностью», предсказуемостью финансовых результатов и ликвидностью. Средняя ожидаемая доходность акций в портфеле превышает 9%.

Портфель «Дивидендная Америка» — это диверсифицированный пакет акций иностранных компаний из различных секторов экономики, которые выплачивают акционерам щедрые дивиденды. Это предложение подойдет тем инвесторам, которых не устраивает доходность валютных вкладов. Средний размер выплачиваемых дивидендов в портфеле составляет 4,6% годовых в долларах США.

Продукты, сформированные командой аналитиков «Открытие Брокер», демонстрируют стабильно высокие результаты в части исполнения торговых идей. По итогам 2019 года 89% предложенных идей оказались прибыльными — это лучшее доказательство эффективности рекомендаций.

Для получения портфелей необходимо оставить заявку на сайте «Открытие Брокер».

Антон Затолокин,

начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер»:

Несмотря на рекордно низкую ключевую ставку Центробанка, консервативные инвесторы могут рассчитывать на получение высокого дохода со своих сбережений. Получив состав предложенных нами портфелей, инвесторы будет понимать, на какие активы стоит обратить внимание в текущей ситуации, а также смогут выгодно вложить средства. Надеемся, эти факторы будут мотивировать россиян активнее пользоваться инвестиционными продуктами как выгодной альтернативой дешевеющим вкладам.

Пресс-служба АО «Открытие Брокер»