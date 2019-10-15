«Открытие» и журнал ОК! запустили проект #всёсама для женщин-предпринимателей

Банк «Открытие», управляющая компания «Открытие» совместно с журналом ОК! запустили проект в социальной сети Instagram #всёсама ( @vsesamaproject ). Инициатива объединит успешных, самостоятельных женщин, чьи ежедневные инвестиции в себя и своё дело позволили достичь поставленных целей и стать финансово независимыми.

В рамках проекта #всёсама состоится конкурс в социальной сети Instagram, победительница которого получит 100 000 рублей на развитие собственного дела. Подробнее об условиях можно узнать здесь.

Для участия в конкурсе необходимо снять видео о своем проекте хронометражем до 1 минуты, опубликовать его с 7 октября до 15 ноября в сети Инстаграм, поставив хештег #всёсама, и подписаться на аккаунты партнеров. С 15 по 23 ноября экспертное жюри выберет победительницу и анонсирует итоги.

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Для мотивации женщин к реализации своих бизнес-идей мы запустили проект с журналом ОК!, в котором будут опубликованы самые успешные кейсы участниц проекта. Банк «Открытие» реализует программу поддержки малого бизнеса, в том числе финансирование женщин-предпринимателей. Именно женщины чаще всего сомневаются в себе и видят ограничения для развития бизнеса. Наша задача открыть возможности в предпринимательстве всем тем, кто не принимает мысли, что есть пределы для развития своего дела. Таких активных людей мы называем «непринимателями» и помогаем им в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные банковские продукты на развитие бизнеса.

Алексей Новиков,

начальник управления маркетинга УК «Открытие»:

Наша компания поддерживает женщин в их стремлении быть финансово независимыми. У каждой есть возможность добиться успеха в выбранной сфере, для этого необходимы желание развиваться, пробовать новое, инвестировать в себя и свое будущее. Проект #всёсама ориентирован на увеличение числа женщин, реализующих свои идеи в бизнесе и социальной сфере, и мы рассчитываем, что он поможет участницам перебороть сомнения и начать свой путь к достижению поставленной цели.

Для того , чтобы принять участие в конкурсе , необходимо:

Сделать пост с видео в инстаграме до 15 ноября Поставить хэштег #всёсама Подписаться на аккаунты @vsesamaproject, @open.delo, @okmagazine_ru

Полные правила участия в конкурсе размещены на официальной странице @vsesamaproject в Instagram. В аккаунте проекта будут публиковаться полезные кейсы и лайфхаки по ведению бизнеса от амбассадоров #всёсама.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов, ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 10 открытых ПИФов и 1 закрытый ПИФ, а также 11 целевых капиталов эндаумент-фондов.

Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинации «Лучший управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2018 год.

Активы под управлением на 30.06.2019 — более 156 млрд руб.

ПАО Банк «ФК Открытие»