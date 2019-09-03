Открытие канатной дороги на Всесезонном курорте «Манжерок»

В этот день на курорте пройдёт масштабный Манжерок Байк-фестиваль и яркая концертная программа.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ из Black Star, TERNOVOY (EX.TERRY) @ternovoy_oleg
А также 7 сентября для гостей курорта:
- Выступление кавер-групп
- Памп-трек контест
- Две гонки «Колбаса» для новичков и «Стейк» для гурманов
- Детские соревнования
- Детская анимация
- Крутые призы от курорта, бренда Leatt и много других сюрпризов!
Призовой фонд 100 000₽.
Начало в 10:30.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
До встречи на самом событийном мероприятии года на Всесезонном курорте «Манжерок»!