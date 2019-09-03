Открытие канатной дороги на Всесезонном курорте «Манжерок»

Вы готовы к грандиозным новостям?

В этот день на курорте пройдёт масштабный Манжерок Байк-фестиваль и яркая концертная программа.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ из Black Star, TERNOVOY (EX.TERRY) @ternovoy_oleg

А также 7 сентября для гостей курорта:

Выступление кавер-групп

Памп-трек контест

Две гонки «Колбаса» для новичков и «Стейк» для гурманов

Детские соревнования

Детская анимация

Крутые призы от курорта , бренда Leatt и много других сюрпризов!

Призовой фонд 100 000₽.

Начало в 10:30.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

До встречи на самом событийном мероприятии года на Всесезонном курорте «Манжерок»!