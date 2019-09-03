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Открытие канатной дороги на Всесезонном курорте «Манжерок»

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7 СЕНТЯБРЯ состоится торжественное открытие НОВОЙ ГОНДОЛЬНОЙ КАНАТНОЙ ДОРОГИ на Всесезонном курорте «Манжерок».

ГЛК Манжерок

В этот день на курорте пройдёт масштабный Манжерок Байк-фестиваль и яркая концертная программа.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ из Black Star, TERNOVOY (EX.TERRY) @ternovoy_oleg

А также 7 сентября для гостей курорта:

  • Выступление кавер-групп
  • Памп-трек контест
  • Две гонки «Колбаса» для новичков и «Стейк» для гурманов
  • Детские соревнования
  • Детская анимация
  • Крутые призы от курорта, бренда Leatt и много других сюрпризов!

Призовой фонд 100 000₽.

Начало в 10:30.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

До встречи на самом событийном мероприятии года на Всесезонном курорте «Манжерок»!

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