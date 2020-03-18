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Открытие нового отдела Oodji в ТРЦ «Пионер»

На 2-м этаже торгово-развлекательного центра «Пионер» открылся новый магазин Oodji.⠀

Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Архив ТРЦ "Пионер"

Oodji — это стильная мужская и женская одежда от ведущих модельеров России и Франции. Здесь представлены базовые и оригинальные модели на каждый день и для особого случая, для деловых встреч и для активного отдыха. В магазине Oodji вы можете купить вещи на любой сезон.

Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Архив ТРЦ «Пионер»
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Архив ТРЦ «Пионер»
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Архив ТРЦ «Пионер»
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Архив ТРЦ «Пионер»
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Магазин стильной мужской и женской одежды Oodji.⠀
Архив ТРЦ «Пионер»

Яркие цвета, необычные принты, оригинальный крой, разнообразие фасонов позволят вам выглядеть эффектно, привлечь внимание, создать собственный стиль. Магазин также приятно удивит своими ценами.

Приходите и убедитесь сами!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 102-в, 2-й этаж

Сайт: https://pioneermall.ru

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