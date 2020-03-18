Открытие нового отдела Oodji в ТРЦ «Пионер»

Oodji — это стильная мужская и женская одежда от ведущих модельеров России и Франции. Здесь представлены базовые и оригинальные модели на каждый день и для особого случая, для деловых встреч и для активного отдыха. В магазине Oodji вы можете купить вещи на любой сезон.
Яркие цвета, необычные принты, оригинальный крой, разнообразие фасонов позволят вам выглядеть эффектно, привлечь внимание, создать собственный стиль. Магазин также приятно удивит своими ценами.
Приходите и убедитесь сами!
Адрес: Барнаул, пр. Ленина, 102-в, 2-й этаж
Сайт: https://pioneermall.ru
Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники