«Открытие Private Banking» почти на треть увеличил объем портфеля клиентов в 2019 году

«Открытие Private Banking» увеличил объем портфеля клиентов (сбережения и инвестиции) в 2019 году до 365 млрд рублей против 284 млрд годом ранее. Рост составил 28%.

Целевая клиентская база Private Banking по итогам прошлого года выросла на треть, объем клиентских средств достиг 238 млрд рублей, что на 12% выше показателей 2018 года.

Клиентами «Открытие Private Banking» являются свыше 5 тысяч семей, причем 39% из них имеют в своем портфеле инвестиционные продукты. Порог входа составляет 30 млн рублей для клиентов в Москве и Санкт-Петербурге и 15 млн — в других регионах России.

Банк «Открытие» остается одним из лидеров российского банкинга для состоятельных клиентов, предлагая им консультации высококлассных экспертов, разработку индивидуальных инвестиционных стратегий, весь спектр финансовых продуктов и широкий набор нефинансовых услуг в рамках программы Lifestyle management.

Виктор Николаев,

член правления , руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: