«Открытие private banking» получил премию в номинации «Лучшие решения по управлению благосостоянием»

Виктория Денисова,
руководитель «Открытие private banking»:
— Мы рады, что наши усилия по разработке индивидуальных инвестиционных стратегий и комплексных решений для состоятельных клиентов, наша финансовая экспертиза получили такую высокую оценку. Это подтверждает, что Открытие Private Banking остается одним из лидеров сегмента для клиентов private в России и мы приложим все усилия, чтобы сохранить и укрепить этот статус.
SPEAR’S Russia Wealth Management Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia. Независимый консультант — PwC. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth Management Awards. Церемония ежегодно проводится журналом SPEAR’S UK в Лондоне.
Справка
ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.