18 ноября 2020 г. в Арт-галерее Щетининых состоялось открытие выставки творческих проектов студентов и школьников по результатам регионального конкурса «Город трудовой доблести».

Конкурс посвящён Году памяти и славы и направлен на привлечение детей и студенческой молодёжи к исследовательской деятельности по выявлению фактов о вкладе городов Алтайского края в Победу в Великой Отечественной войне.

Проект получил финансовую поддержку в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2020 году, организованного Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс проводился по двум номинациям: исследовательский и творческий проекты, созданные на документально-исторической основе, по четырем возрастным категориям. В конкурсе приняли участие более 400 ребят со всех уголков Алтайского края, работы которых выполнены в разных живописных и графических материалах, а также в технике цифровой графики.

Открытие выставки творческих работ «Город трудовой доблести» состоялось в Алтайском крае Алтайский государственный институт культуры

Выставка, включающая все конкурсные работы, предполагает передвижной формат, поэтому разделена на 3 блока, которые поочередно будут экспонироваться в Барнауле, Змеиногорске и Славгороде. По результатам поисковых исследований будет издан тематический каталог лучших проектов.

Особенностью конкурса стало участие в нем детей, оставшихся без попечения родителей. Студенты Алтайского государственного института культуры под руководством преподавателя кафедры дизайна и архитектуры Ивана Слимака провели для детей из детских домов серию мастер-классов, в результате которых были созданы открытки на тему Великой Отечественной войны.

Открытие выставки творческих работ «Город трудовой доблести» состоялось в Алтайском крае Алтайский государственный институт культуры

Награждение победителей и дипломантов конкурса состоится 28 ноября 2020 года в онлайн-формате.

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