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Жизнь

Открытки со львом Алтаем отправят служащим на передовую

Открытки со львом Алтаем подготовил барнаульский зоопарк «Лесная сказка» совместно с учениками лицея № 121. Подарки отправят служащим в СВО. Об этом зоопарк сообщает в своем Telegram-канале.

Лев Алтай
Лев Алтай
Барнаульский зоопарк

Сотрудники барнаульского зоопарка подготовили открытки вместе с учениками начальных классов лицея № 121.

На открытках изображен лев Алтай — сильный царь зверей.

Открытки служащим на передовой в СВО
Открытки служащим на передовой в СВО
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

На днях дети и их родители подпишут открытки. Затем их отдадут их волонтерам, которые доставят подарки на передовую.

«Мы уверены, что эта добрая акция будет полезна и детям и их родителям и, конечно же, нашим ребятам!», — поделился зоопарк.

Всего отправят 400 открыток.

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