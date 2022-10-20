Открытки со львом Алтаем отправят служащим на передовую

Сотрудники барнаульского зоопарка подготовили открытки вместе с учениками начальных классов лицея № 121.
На открытках изображен лев Алтай — сильный царь зверей.
Открытки служащим на передовой в СВО
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
На днях дети и их родители подпишут открытки. Затем их отдадут их волонтерам, которые доставят подарки на передовую.
«Мы уверены, что эта добрая акция будет полезна и детям и их родителям и, конечно же, нашим ребятам!», — поделился зоопарк.
Всего отправят 400 открыток.