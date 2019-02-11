Откровенное платье бразильского политика взбудоражило сеть

В сети произвело фурор фото бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы во время церемонии принесения присяги. Политик пришла в Федеральный сенат Бразилии в откровенном платье красного цвета с глубоким декольте.

Некоторые комментаторы посчитали наряд непристойным, неподходящим для такого серьезного мероприятия.

Другие напомнили, что, находясь на посту мэра небольшого бразильского городка, да Силва построила школу, которая стала примером для всей страны, пишет «Росбалт». Защитники сенатора подчеркнули, что если она продолжит работать так же, то будет «неважно, какая у нее одежда».

Сама сенатор после такой реакции сделала официальное заявление. Она отметила, что любит наряжаться, и это не имеет ничего общего с работой: «Я не собираюсь менять свой образ жизни, потому что теперь я стала депутатом».