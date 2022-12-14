14 декабря
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Жизнь

«Открой свою Вселенную» на выставке энергокартин алтайской художницы до 3 января 2023 года

В Барнауле в галерее Code Art House проходит выставка энергокартин Елены Карловой.

Фото предоставлено Еленой Карловой.

Елена — художница-символист, энерготерапевт. Она уже более 12 лет занимается написанием мандал — картин, которые оказывают положительное влияние на человека.

С помощью цвета, фактуры и символов, изображенных на холсте, картины будто обнажают душу смотрящего, улавливают его истинные желания и указывают путь для их воплощения.

На открытии выставки 19 ноября Елена Карлова сама презентовала свои работы гостям.

Художница рассказывала о своем творчестве без остановки. Она говорила о смыслах, заложенных в ее холсты, о целях каждой мандалы, о том, какие эмоции она испытывала во время написания картин.

«Быть в гармонии с самим собой и освободиться от внутренних ограничений навстречу Изобилию» — вот основной посыл экспозиции.

Гости отметили необыкновенную энергетику пространства вблизи картин, где каждая обладает своим характером и отличительными чертами. Яркие, насыщенные, глубокие, как и сама автор. Картины манят и притягивают взгляд зрителя.

Возможность ощутить на себе энергетику картин Елены Карловой есть у каждого барнаульца. К тому же, художница — частая гостья галереи, а значит, вы можете познакомиться с ней лично и задать все вопросы о картинах, об энергиях, об отношениях между мужчиной и женщиной, о самореализации или просто спросить совета.

Выставка продлиться до 3-го января 2023 года!

Планируя свое свободное время, загляните в галерею «Code art house» по адресу: г. Барнаул ул. Гоголя, д. 76 в. Почувствуйте на себе энергии картин.

Галерея «Code art house"работает:

  • СР 12:00 до 18.00
  • ЧТ 12.00 до 20.00
  • ПТ 12.00 до 20.00
  • СБ 12.00 до 20.00
  • ВС 12.00 до 18.00
  • ПН-ВТ выходной

А в праздничные и выходные дни узнавайте часы работы в самой галерее.

Вход свободный!

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