Отличия российских врачей от немецких назвала медсестра из Германии

Медсестра из Германии Мария Герлиц рассказала в интервью MDR о своих впечатлениях от практики в одной из больниц Нижнего Новгорода, сообщает РИА «Новости» .

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают немецким в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они в чем-то превосходят.

«Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами — этому они просто лучше обучены. Поскольку многие обследования в России слишком дороги, в вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие», — рассказала медсестра.

По ее мнению, в России по-прежнему очень важную роль играют классические методы обследования, в то время как в Германии прежде всего полагаются на лаборатории и компьютерную диагностику.

Также Герлиц заметила, что врачи в России зачастую не рассказывают своим пациентам о методах лечения и назначенных препаратах.

Кроме того, как она призналась, ей пришлось привыкать к тону общения, который принят в нижегородской больнице. К примеру, ей пришлось отказаться от «излишне вежливых оборотов» при общении с пациентами, поскольку добрую медсестру «не воспринимали всерьез».