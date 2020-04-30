Отличное место для загородной жизни

Приглашаем всех желающих стать нашими соседями в охраняемом микрорайоне Лосихин Остров. Мы подготовили все для комфортного проживания и отдыха людей.

От города дорога займет десять минут, также в центр утром вы доедете без пробок за 10 минут. Въезд в наш поселок оснащен шлагбаумом и круглосуточно охраняется, вы можете спокойно уехать и не переживать за сохранность своего имущества. Поселок полностью газифицирован, у нас чистейшая вода с хорошим напором. Вдоль всего поселка располагается живописная прогулочная зона вдоль реки, планируем устройство собственного пляжа для комфортного отдыха.

Россельхозбанк предоставил нам возможность кредитования по льготной ипотеке под 2,7%* на готовые дома, а также на строительство. Под эту программу приглашен аккредитованный банком застройщик, реализующий проекты надежных и качественных домов из газобетона, кирпича, сибита. До конца весны действуют специальные цены на участки, включающие все коммуникации: от 600 тыс. рублей за 8 соток, от 900 тыс. рублей за 12 соток.

Коттеджный поселок «Лосихин остров»

Мы находимся: г. Барнаул, с. Санниково, мкрн Лосихин Остров. Тел. 69−17−08.

Подробнее @lo_losihin_ostrov

*Специальные условия кредитования на сайте банка.