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Жизнь

Отменен приговор омским чиновницам, отсидевшим в колонии за взятки

Приговор в отношении трех экс-сотрудниц мэрии Омска, двое из которых уже отсидели в колонии, отменен по решению суда, пишут «Коммерческие вести».

В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
Altapress.ru

Женщин обвиняли в получении взяток, но бывшие чиновницы себя виновными не признали.

Суд вернул на доследование дело бывших сотрудниц департамента имущества Надежды Журовой, Елены Гусевой и Светланы Парадеевой.

Журова давала показания по видеосвязи из колонии, а Гусева и Парандеева уже вышли из заключения условно-досрочно .

Судебная коллегия Омского областного суда повторно рассмотрела апелляционные жалобы и решила, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований.

В 2018 году чиновниц обвинили в незаконном продлении предпринимателям договоров аренды муниципальной недвижимости. По версии следствия, общая сумма взяток в 2015—2016 годах составила 3,38 млн рублей.

Чиновницы утверждали, что их оговорила бывшая сотрудница департамента. Суд признал женщин виновными и приговорил Журову к трем годам, Гусеву и Парадееву — к двум годам.

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