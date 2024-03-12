Отмену выступления Кристины Орбакайте объяснили в Кремлевском дворце

Дело в том, что артистка и не заявлялась в программе шоу.
Для подобных мероприятий вполне естественно, когда одни артисты исчезают из программы, а другие добавляются вместо них, указывает Газета.Ru.
Что произошло
Ранее появилась неофициальная информация, что в Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте, сообщает mk.ru.
Певица должна была исполнить свой хит «Просто любить тебя».
Ранее концерты Кристины Орбакайте отменили по всей Сибири.
Звезда должна была приехать в Новосибирск, Иркутск, Красноярск и Братск. Однако все перенесли на неопределенный срок.
По словам организаторов тура, решение приняли после отмены концерта в Улан-Удэ.
Местный актив категорично высказался о певице: "Орбакайте им не нужна: у нее есть гражданство США, она не озвучила четкой позиции по СВО, а по России катается ради денег".
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