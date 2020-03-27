Отмыть за две минуты. Общественный транспорт в Барнауле из-за коронавируса перевели на дезинфекцию

Обязательную санитарную обработку подвижного состава ввели барнаульские пассажироперевозящие предприятия в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Как уточняют в мэрии, в компаниях проводятся предрейсовый и послерейсовый осмотр линейных работников для выявления возможных признаков заболевания.

Также всех сотрудников обеспечили средствами личной гигиены, антисептическими и дезинфицирующими средствами.

В общественном транспорте осуществляется проветривание и влажная уборка автобусов, а салоны обрабатываются дезинфицирующими средствами с содержанием хлора.

Сергей Щукин,

заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи города:

Санитарная обработка салонов автобусов, проветривание проводятся на конечных остановках. На это экипажу требуется около двух минут, на расписании движения такая небольшая задержка не отражается. На предприятиях назначены ответственные лица по исполнению инструкций по проведению дезинфекционных мероприятий.

Общественный транспорт Барнаула. Михаил Хаустов

Как будет работать общественный транспорт с 30 марта по 5 апреля

Напомним, что следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей.

В этой связи общественный городской транспорт Барнаула будет работать по режиму выходного дня.

Отметим и то, что накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.