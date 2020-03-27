Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта -6°C
Коронавирус

Отмыть за две минуты. Общественный транспорт в Барнауле из-за коронавируса перевели на дезинфекцию

Обязательную санитарную обработку подвижного состава ввели барнаульские пассажироперевозящие предприятия в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Автобус в Барнауле.
Автобус в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как уточняют в мэрии, в компаниях проводятся предрейсовый и послерейсовый осмотр линейных работников для выявления возможных признаков заболевания.

Также всех сотрудников обеспечили средствами личной гигиены, антисептическими и дезинфицирующими средствами.

В общественном транспорте осуществляется проветривание и влажная уборка автобусов, а салоны обрабатываются дезинфицирующими средствами с содержанием хлора.

Сергей Щукин,
заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города:

Санитарная обработка салонов автобусов, проветривание проводятся на конечных остановках. На это экипажу требуется около двух минут, на расписании движения такая небольшая задержка не отражается. На предприятиях назначены ответственные лица по исполнению инструкций по проведению дезинфекционных мероприятий.

Общественный транспорт Барнаула.
Общественный транспорт Барнаула.
Михаил Хаустов

Как будет работать общественный транспорт с 30 марта по 5 апреля

Напомним, что следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, объявлена президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей.

В этой связи общественный городской транспорт Барнаула будет работать по режиму выходного дня.

Отметим и то, что накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость