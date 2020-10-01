Отобрали лучшие. Алтайские грибы высоко оценили на международной выставке

Барнаульская компания « Грибной Алтай » на Международной выставке World Food 2020 в Москве получила серебряную медаль и звание «Продукт года 2020», победив в номинации «Продукты переработки плодов и овощей».

Дегустационное жюри высоко оценило предоставленные для конкурса образцы продукции «Белые отборные маринованные грибы».

Премию «Продукт года» вручали в 10 номинациях. Всего на конкурсе были представлены 584 продукта, 20 из них получили Гран-при. Самыми многочисленными стали номинации «Кондитерские изделия» (38 позиций) и «Плодоовощная продукция» — 33.

Что известно о компании

С 2009 года компания «Грибной Алтай» является одним из лидеров среди поставщиков лесных грибов сибирского региона в России.

В ассортименте компании сушёные, замороженные и солёные грибы. В год перерабатывается от ста тонн и одним из преимуществ является наличие продукции в течение всего года.

Сушка и шоковая заморозка грибов производится на профессиональном оборудовании. Специалисты- технологи следят за качеством грибов на всех этапах производства, обеспечивая поставщикам достойный продукт.

Вся продукция сертифицирована. Компания расширяет границы и готова к сотрудничеству с дистрибьютерами и поставщиками.

Международная выставка World Food 2020 в Москве. Фото: компания «Грибной Алтай»

Что известно о конкурсе

World Food Moscow — это крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса.

Участниками выставки в 2020 году стали 1 764 российских и иностранных производителей и поставщиков из 65 стран мира, которые представили широкий ассортимент продуктов питания во всех категориях.

Участие в международной выставке позволяет найти партнёров и познакомить другие регионы со своей продукцией. По результатам опроса, проведённого организаторами World Food среди представителей ритейла, 63% считают, что наличие наград в конкурсе или специальных знаков качества на упаковке повышает вероятность попадания товара в сеть.