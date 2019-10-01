Отопление в Барнауле к 1 октября включили не у всех

«На сегодняшний день к теплу подключено 100% школ и детских садов. Также отопление запущено во всех учреждениях дополнительного образования, больницах и стационарах. Что касается жилья, то к теплу подключено более 90% многоквартирных жилых домов», — проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Работы по запуску тепла идут в штатном режиме.
В мэрии также подчеркивают, что подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер, а значит срок начала отопительного сезона жильцы многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья. После этого, согласно имеющейся процедуре, управляющая компания подает заявку на подключение.
В том случае, если отопительный сезон уже стартовал, а отопления в доме нет, гражданам следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.
Напомним, что в 2019 году отопительный сезон в Барнауле начался 25 сентября.