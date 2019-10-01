Отопление в Барнауле к 1 октября включили не у всех

«На сегодняшний день к теплу подключено 100% школ и детских садов. Также отопление запущено во всех учреждениях дополнительного образования, больницах и стационарах. Что касается жилья, то к теплу подключено более 90% многоквартирных жилых домов», — проинформировали в пресс-центре городской администрации.