Отправленные в «командировку» на БАМ осужденные освободятся раньше из колонии

Осужденные, которые будут заниматься строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ), смогут раньше срока освобождаться из мест лишения свободы, рассказала ТАСС начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

Действующее законодательство предусматривает возможность перевода осужденных к лишению свободы на более мягкий вид наказания — принудительные работы и перевод из колонии в исправительные центры. Такую практику применяют с 2017 года.

«Отбывающие наказание в исправительных центрах, — это, как правило, осужденные, которые, доказав своим поведением в местах лишения свободы факт исправления, получили возможность вернуться в общество и продолжить отбывать наказание вне мест лишения свободы», — объяснила Коробкова.

По законодательству осужденные могут подать ходатайство в суд для замены лишения свободы на принудительные работы. Так могут сделать только положительно характеризующиеся заключенные.

По словам представителя ФСИН, в России сейчас более 180 тыс. таких осужденных, пишет polit.ru.

Принудительные работы отбывают в регионе, где жил осужденный. Соответственно, на строительство магистрали смогут отправиться жители регионов, через которые проходит БАМ.

БАМ

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Ее протяженность составляет 4,3 тыс. км. Топографическую разведку местности на месте строительства трассы начали в 1926 году. С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уже уложенных во время войны временных путей построили участки Комсомольск — Совгавань, Тайшет — Братск, Братск — Усть-Кут.

В 1974 году БАМ объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Правда, многие СМИ впоследствии писали, что основной «костяк» строителей составили заключенные.

Дорогу открыли в 1984 году, но фактическое эксплуатирование началось в 1989-м.

Цифра

Стоимость строительства БАМа в ценах 1991 года составила 17,7 млрд рублей.