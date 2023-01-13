13 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Отсрочку от мобилизации отменили многодетным отцам

Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в Telegram-канале. Об этом пишет v1.ru.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Нина Останина сообщила, что, по словам члена Совета по правам Человека Ирины Киркорой, отменяется пункт Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

По словам Ирины Киркоры, соответствующий документ направили в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группой войск.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость