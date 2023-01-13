Отсрочку от мобилизации отменили многодетным отцам

Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в Telegram-канале. Об этом пишет v1.ru.