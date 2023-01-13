Отсрочку от мобилизации отменили многодетным отцам

Нина Останина сообщила, что, по словам члена Совета по правам Человека Ирины Киркорой, отменяется пункт Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.
По словам Ирины Киркоры, соответствующий документ направили в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группой войск.
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