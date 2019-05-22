«Отстающий город». Дизайнера возмутили автобусные остановки в Барнауле

После сообщения в соцсетях о том, что в Барнауле на трамвайной остановке «Северо-Западная» появились павильоны, архитектор и дизайнер Михаил Диндиенко в пух и прах раскритиковал не только вид остановок, но и отношение к городской среде. По мнению эксперта, «всё разрозненно, бессистемно и плохого качества».

Городская среда Барнаула уже давно беспокоит архитектора, члена Союза дизайнеров России, доцента кафедры Института архитектуры и дизайна АлтГТУ Михаила Диндиенко. Ситуация с наружной рекламой улучшилась, но, по мнению эксперта, «продуманным проектированием и благоустройством городской среды власти не занимаются».

В частности, остановки на пересечении проспекта Ленина и Северо-Западной Диндиенко назвал плевком в общественное пространство. Его слова приводит «Рекпортал».

Михаил Диндиенко,

дизайнер , архитектор:

Пространство города принадлежит не только властям и рекламщикам. Но и жителям. Городская среда формирует сознание общества. А что могут сформировать такие остановки, которые ничем не отличаются от мусорной площадки? Я бы хотел спросить чиновника, ответственного за установку. Когда вы идете на работу, вы же надеваете костюм? Никто не наденет рваньё, драньё и пляжную одежду? Так и с малыми архитектурными формами. Почему нужно делать так позорно? Взяли самые дешевые и ржавые материалы, сварили и поставили прямо посреди центральной улицы.

Остановочный павильон в Барнауле. rekportal.ru

Также он считает, что по городской среде Барнаул — самый отстающий город. В Новосибирске, Красноярске, Томске и Горно-Алтайске — «все цивилизованно, уровень благоустройства городской среды на порядок выше», говорит эксперт.

Остановочные павильоны оказывают сильное влияние на формирование городской среды, так как «насыщают пространство улицы». Они должны закрывать от ветра и дождя, быть безопасными, удобными, функциональными и декоративными, а не летать по городу при сильном ветре, комментирует Михаил Диндиенко.

Михаил Диндиенко,

дизайнер , архитектор: