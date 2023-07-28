Отсюда вся Россия видна. Что говорили гости Алтайского края о Шукшине, пирогах и родине

Самый громкий голос в утренних Сростках – у Зои Кибановой из Шебалино. Они с напарницей ходят меж ярмарочных рядов, продают пироги с черемухой и единственный огурец на дне пятилитровой банки. «Остался один с хреном! И мы его все равно продадим! - смеется Зоя Николаевна и кричит. – Кому огурец! Хрустящий! Берите огурец! Потом рассол будете просить – не дам!»

Пироги и Баба Яга

«Помогаем нашему клубу как общественники, - продолжает Зоя Николаевна. – У нас театральная группа, везде выступаем. А сегодня всю ночь, не спавши, пироги пекли. Вот и орем как бешеные». К полудню всю еду «Петровских пирогов» «в народ пустили».

Гостей кормили пирогами с мясом, курицей, рыбой, ягодами и фруктами. Испекли гигантский пирог длиной четыре метра. Были необычные начинки, например, с ревенем, фасолью и апельсином – все в одном. Были пирожки со щавелем, морковью, калиной, а также с крыжовником, иргой и смородиной.

Директор многофункционального культурного центра Бийского района Лариса Попова рассказала, что количество площадок увеличилось: в минувшем году для праздника приготовили порядка 2000 пирогов с различной начинкой, а в этом — около 5000.

Шукшинские Дни на Алтае - 2023. Дмитрий Лямзин.

На всех площадках не только пекли и продавали пироги, но и создавали фотозоны, проводили конкурсы, традиционные русские игры, гадания. Пирожковая «У Ягуси», например, имела перед соседями немалое преимущество – развеселого баяниста.

Хозяйка пирожковой – настоящая Баба Яга - предлагала взять обереги на удачу, деньги и супер-интим. В качестве оберега была горстка семечек в пакетике за 10 рублей.

Гости бродили среди массы коллективов в национальных одеждах, кафтанов, гуслей, самоваров, сказочных персонажей и, конечно, фотографировались, лежа на огромных тюках сена.

Шукшинский фестиваль - 2023. Altapress.ru

На стадионе также располагался стенд, на котором любой желающий мог написать собственный рецепт того или иного пирога. Стенд не пустовал и вскоре оказался исписан абсолютно весь.

Кульминацией праздника стал большой хоровод, охвативший весь стадион. А затем в центр вышел огромный человек-пирог и бесплатно раздавал куски главного русского фаст-фуда.

Шукшинский фестиваль - 2023. Altapress.ru

Уютно посидеть

Впервые в этом году в Сростках прошел фестиваль «Печки-лавочки». В хоккейной коробке у школы 10 лучших мастеров росписи из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей за восемь часов в режиме реального времени создали эксклюзивные изделия — расписные лавки.

Мария Пазилова из Омской области изобразила сюжет из рассказа Василия Шукшина «Сапожки». В нем простой мужик Сергей Духанин привез из города своей жене Клавдии очень дорогие сапоги. Но они были меньше на два размера. На скамейке как раз изображен момент дарения этой незадачливой обуви.

На лавке также изображены желтые и голубые цветы - элементы урало-сибирской росписи. Мария научилась этому от мамы, Маргариты Пазиловой, которая ведет кружок народного творчества для детей.

Шукшинский фестиваль - 2023. Дмитрий Лямзин.

На фестивале Маргарита выбрала онежскую роспись. Ее мастерице подсказали выступавшие на Шукшинских днях девушки, исполняющие олонецкие песни. Главное отличие олонежской росписи – яркий голубой фон, на котором распускаются красные цветы.

В соседних палатках работали мастерицы из Алтайского края. Среди них - известный в крае народный мастер Тамара Наговицына.

Тамара Ефимовна признается, что изначально тоже собиралась изобразить на лавке сюжет из творчества Шукшина, например, калину красную. Но народные мотивы пересилили, и мастерица выбрала урало-сибирскую роспись, которой занимается больше 40 лет.

«Это же лавочка, на которую садятся. Значит, должно быть что-то уютное», - объясняет она.

После фестиваля мебельные арт-объекты останутся в Сростках и станут частью интерактивных фотозон на будущих праздниках.

Подробнее о том, как украшали росписями лавочки, читайте здесь.

Площадка мастеров росписи по дереву «Печки-Лавочки» Дмитрий Лямзин

Как куколка

На главной торговой улице Сросток Иван Рыков из Троицка с утра играл на гармошке и пел растеряевскую песню про русскую дорогу. Все обнимались и обсуждали самую насущную проблему сегодняшнего дня:

- Бери огурцы, закусывай.

- Да свои некуда девать.

Украшения из стекла, посуда из сосновых иголок, музыкальный инструмент будущего и даже грибы в рамке – все это можно было купить на всероссийской ярмарке мастеров «Чудики». В ней приняли участие 40 мастеров и семейных мастерских из 20 регионов России.

Шукшинский фестиваль - 2023. Altapress.ru

Одной из первых гостей встречала палатка Надежды Черкасовой. Она прибыла из Тульской области, чтобы показать жителям Алтая своих уникальных артельных кукол. Каждая из них рассказывает об истории и культуре народов России.

«Только представьте, сколько забот ложилось на плечи женщин в те времена, - говорит мастерица. - Надо и детей воспитывать, и за скотиной присматривать, и в поле работать. И при всем этом они успевали ухаживать за собой: мастерили украшения и расшивали узорами свою одежду. И как искусно! Так и хочется повторить их творчество. В этом мне помогают артельные куклы».

Рядом с палаткой артельных кукол соседствовали игрушки в технике Тильда от нашей землячки Ирины Сивогривовой из Бийска. Однако самой мастерицы на месте не оказалось, ее во время перерыва подменял муж.

«Супруга у меня такая молодец, шьет, почти не переставая. Только вчера специально для ярмарки сшила двух ангелочков. Еще придумала зайчиков и мишек в сумочках, они очень нравятся детям, - с теплотой рассказывал он. – Я за ней украдкой наблюдаю, сам не очень в рукоделии разбираюсь».

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Льется музыка

Помимо игрушек на ярмарке были популярны музыкальные инструменты. Иван Романов и Александр Попов предлагали гостям деревянные духовые. При этом друг с другом они не знакомы – Иван прибыл из Красноярского края, а Александр – из Новосибирской области.

«Охотнее всего учатся дети, ведь они более свободны внутри. Чтобы сыграть на духовом инструменте, нужно заставить себя высвободить звук, а значит, привлечь внимание – взрослые этого боятся», - рассказывает Иван.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Его сосед Александр всю жизнь занимается работой по кедру и изготавливает статуэтки, посуду, гребешки и расчески. Вскоре он научился создавать и духовые инструменты. Мастер также изобрел собственную - горловую - технику игры на деревянной окарине. Как и в горловом пении, при ней задействуется артикуляция в глотке или гортани.

«Игра на духовых инструментах очень полезна для здоровья! – говорит мастер. - Она тренирует органы дыхания и другие системы организма. Посмотрите на меня, мне 71 год, у меня четверо детей! Старшему исполнился 51 год, он тоже обучен резьбе по дереву. А младшая дочка недавно окончила школу, ей 17 лет».

Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия

Иголки и стекло

С посудой из сосновых иголок приехала Наталья Руденко из Донецкой Народной Республики. На прилавке у нее стоят плетеные тарелки, вазы и шкатулки в форме зверушек, приятно пахнущие смолой.

«Хорошо у вас на Алтае! Сосны такие высокие, не то, что у меня на родине, - говорит Наталья. - Очень мне нравится в Алтайском крае – столько друзей, коллег, знакомых встретила за время фестиваля. Жалко только, что добираться сюда сложно, почти четверо суток».

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Наталья обучает своему искусству детей, в том числе с ограниченными возможностями. По ее словам, это помогает им развивать моторику рук. Начинают с простых сосновых метелочек и вскоре уже учатся плести черепашек и мышек.

«Подбегали сейчас две девчоночки махонькие, говорят: «Это же так сложно плести!» А я им в ответ: «Так давайте научу». И они две куколки мне тут же сплели. Я уверена, что каждый ребенок в чем-то талантлив», - делится Наталья.

Подробнее о том, что продавали в Сростках, читайте здесь.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Вдохновить и вдохновиться

На Пикете, откуда, по выражению самого Василия Шукшина, «вся Россия видна», актриса Ирина Купченко выступила с вдохновенной речью. Она рассказала, что в музее гостям прочитали письмо матери Шукшина. Она написала его сыну, когда того уже не было на свете. «Это подлинный образец высокой литературы, шедевр поэзии! И это простая женщина с двумя классами образования, - восхитилась актриса. – Где она нашла такие слова? Мы все плакали».

Актриса Полина Агуреева исполнила нежный романс под собственный аккомпанемент на гитаре.

Борис Галкин прочел собственные стихи. «Приношу свои извинения перед памятью Василия Макаровича, Михаил Сергеевича Евдокимова, Валерия Сергеевича Золотухина, что по их приглашению при их жизни я так и не смог приехать на Алтай, - сказал актер. - И вот спустя много лет, слава тебе, Господи, я на этой благословенной русской земле, которая рождает истинные народные таланты». Он также исполнил песню со своей женой Инной Разумихиной.

Шукшинский фестиваль - 2023. Дмитрий Лямзин.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Шукшин для нас – это, конечно, родина, душа и правда. Дни фестиваля для нас наполняются этими словами и той атмосферой, которую мы так любим и стараемся сохранить на протяжении всех 47 лет, что мы проводим Шукшинские дни на Алтае.

Борис Галкин,

актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный артист России:

"Эхо далеких снегов" - это была вторая картина в моей судьбе, которая подарила мне встречу с Василием Макаровичем Шукшиным. Мы стояли с ним на озвучивании одной сцены. Василий Макарович мягко, задумчиво что-то произнес, а я ему посоветовал, что это нужно сказать как-то резче. Он так посмотрел на меня и сказал: "Борька, не гони лошадей. Ты на Алтае был?" Я ему говорю: "Нет". А он мне: "Вот побываешь на Алтае, будешь делать замечания". Василий Макарович, я с 1969 года мечтал побывать на Алтае, и вот я здесь. У меня нет замечаний".

Шукшинский фестиваль - 2023. Дмитрий Лямзин.

Ирина Купченко,

актриса театра и кино, народная артистка РСФСР:

В этих местах я все время вспоминаю: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет". Алтай сказочно красив, но самая большая ценность не пейзажи, а люди. Здесь живут люди, на которых стояла, стоит и будет стоять вся Россия: сильные, умные, простые, терпеливые, невзыскательные и бесконечно талантливые. Мы сильны вами… Что бы подумал Василий Макарович, если бы вдруг узнал, что спустя столько лет сотни тысяч людей смеются и плачут, читая его вымыслы? Что любят то, что любил он, и верят в то, во что верил он? Благодаря ему находят правду, которую он искал всю жизнь.

Полина Агуреева,

актриса театра и кино, исполнительница романсов:

Я прочла недавно, что один кинокритик, посмотрев картину «Печки-лавочки» сказала так: «Как будто вся Россия сейчас передо мной возникла. Я всем желаю, чтобы у каждого возникла своя собственная Россия, своя Родина. Это очень интимное и глубокое чувство, лишенное пафоса. Это жалостливое чувство. Потому что у нас в России слова любить и жалеть равны. Очень мне почетно здесь находиться.

Шукшинский фестиваль - 2023. Дмитрий Лямзин.

Игорь Петренко,

актер театра и кино:

Казалось бы, что в нем такого, но такое странное ощущение возникает. Как бы ни смешно, после его работ такая инерция, как будто в храме побывал. Спасительная для России простота, человечность, любовь… Наставник в его лице просто незаменим для всех нас. Храните эту память, культивируйте, распространяйте.

Ольга Прокофьева,

актриса, народная артистка РФ:

Как Шукшин играет любовь, как смотрит на женщину! Хочется все время встать на ее место, чтоб на тебя смотрели глаза Василия Макаровича. Нестись за ними на край света, потому что все начинается с такого взгляда: искреннего, доброго, нравственного, настоящего, мужского. Наше национальное достояние и гордость.

Шукшинский фестиваль - 2023. Дмитрий Лямзин.

Михаил Мурашко,

министр здравоохранения России: