На глюкофоне играл и магнитик купил. Что продавали в Сростках на Шукшинском фестивале

Украшения из стекла, посуда из сосновых иголок, музыкальный инструмент будущего и даже грибы в рамке – все это можно было купить на всероссийской ярмарке мастеров «Чудики». Она прошла 21 и 22 июля в Сростках на фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Корреспондент altapress.ru обошел все палатки и может с уверенностью заявить – таких вещиц не найдешь в обычных сувенирных лавках.

Кукла большая и маленькая

Одной из первых гостей встречала палатка Надежды Черкасовой. Она прибыла из Тульской области, чтобы показать жителям Алтая своих уникальных артельных кукол. Каждая из них рассказывает об истории и культуре народов России.

«Надежда Черкасова,

Мастерица из Тульской области: Только представьте, сколько забот ложилось на плечи женщин в те времена. Надо и детей воспитывать, и за скотиной присматривать, и в поле работать. И при всем этом они успевали ухаживать за собой: мастерили украшения и расшивали узорами свою одежду. И как искусно! Так и хочется повторить их творчество. В этом мне помогают артельные куклы».

Саму куклу, традиционную одежду и даже бисерные украшения Надежда создает с нуля. Исключением стали лапти – их женщина заказывает у другого мастера. Куклы отличаются как нарядами, так и размерами. Рост самой большой – около 50 см, а самой маленькой – 10-15 см. Славянки, татарки, башкирки и удмуртки мастерицы путешествуют по всей России и уже побывали на столичных выставках.

«Только в последнее время стало зрение подводить, - вздыхала Надежда. – Не могу также ловко, как раньше, создавать маленьких кукол».

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Рядом с палаткой артельных кукол соседствовали игрушки в технике Тильда от нашей землячки Ирины Сивогривовой из Бийска. Однако самой мастерицы на месте не оказалось, ее во время перерыва подменял муж.

«Супруга у меня такая молодец, шьет почти не переставая. Только вчера специально для ярмарки сшила двух ангелочков. Еще придумала зайчиков и мишек в сумочках, они очень нравятся детям, - с теплотой рассказывал он. – Я за ней украдкой наблюдаю, сам не очень в рукоделии разбираюсь».

На прилавке были расставлены длиннорукие красавицы в пастельных платьях, зверушки с румяными щечками, сонные сестрички-ангелочки и пара влюбленных котов. Сложно удержаться от такой красоты и пройти мимо! Вот и я купила карманного голубка за 200 рублей.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия

Музыка прошлого и будущего

Помимо игрушек на ярмарке были очень популярны музыкальные инструменты. Наибольшее внимание привлекали глюкофоны, чей звук доносился словно из космоса. Сыграть на таком приглашали супруги Блинниковы Андрей и Евгения из Кемеровской области.

Первые глюкофоны семейная мастерская «Тяга земная» создавали из газовых баллонов. В верхней части вырезали лепестки, которые издавали ноты, и настраивали разную тональность. Однако такие инструменты боялись влаги и могли легко заржаветь. Поэтому Андрей и Евгения перешли на стальные заготовки со специальным керамическим покрытием. Свою эффективность они показали уже на ярмарке, когда мелкий дождь то и дело накрапывал во время фестиваля.

Заметив мое внимание, Андрей тут же усадил меня на стул, вручил две палочки с упругими шариками на конце и предложил играть. Но не в одиночку – мастер достал из палатки гусли и принялся наигрывать бойкую мелодию. И вдруг слилась музыка инструментов из прошлого и будущего, создавая невероятное впечатление.

Андрей – большой поклонник музыки. Он играет на гуслях, гитаре, балалайке. А также привозит из разных уголков мира другие необычные инструменты. Один из них - Ocean drum, морской барабан. В небольшой плоский бубен насыпана мелкая дробь, которая перекатывается и создает звук подобный накатывающимся волнам океана. В сочетании с глюкофоном он вызывает умиротворяющий эффект и может ввести в транс.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Музыка раздавалась и из других палаток на ярмарке «Чудики». Иван Романов и Александр Попов предлагали гостям деревянные духовые инструменты. При этом друг с другом они не знакомы – Иван прибыл из Красноярского края, а Александр – из Новосибирской области.

Иван изготавливает и играет на духовых инструментах восемь лет. С этим искусством он познакомился благодаря калюке или травяной дудке. Она звучит только в одном тоне и служит аккомпанементом для игры других инструментов. Сейчас Иван исполняет различные мелодии на свирели, окарине и даже прямоугольной двойной флейте.

По словам мастера, овладеть его духовыми инструментами проще, чем кажется. Достаточно нескольких минут, чтобы научиться играть простую мелодию на свирели или окарине. Всех желающих Иван обучал прямо на месте во время покупки.

«Охотнее всего учатся дети, ведь они более свободны внутри. Чтобы сыграть на духовом инструменте, нужно заставить себя высвободить звук, а значит, привлечь внимание – взрослые этого боятся», - рассказывает мастер.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия

Его сосед Александр Попов всю жизнь занимается работой по кедру и изготавливает статуэтки, посуду, гребешки и расчески. Вскоре он научился создавать и духовые инструменты. Мастер также изобрел собственную технику игры на деревянной окарине – горловая игра. Также, как и в горловом пении, при ней задействуется артикуляция в глотке или гортани.

«Александр Попов,

мастер из Новосибирской области: Игра на духовых инструментах очень полезна для здоровья! Она тренирует органы дыхания и другие системы организма. Посмотрите на меня, мне 71 год, у меня четверо детей! Старшему исполнилось 51 год, он тоже обучен резьбе по дереву. А младшая дочка недавно окончила школу, ей 17 лет».

Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия

Посуда из все случаи жизни

На ярмарке можно было пополнить свой интерьер необычной авторской посудой. Любовь Кондратьева из Алтайского края создает стеклянные украшения и посуду в технике фьюзинга – запеченное стекло.

Яркие тарелочки и магнитики на холодильник особенно понравились детям. Одна маленькая девочка с восторгом рассматривала украшение и заявила:

- Бабушка, как бы и нам такие камушки купить.

- А зачем они нам нужна? – удивляется бабушка девочки.

- Как зачем?! Чтобы у нас дома было красиво.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия

С посудой из сосновых иголок приехала Наталья Руденко из Донецкой Народной Республики. На прилавке у нее стоят плетеные тарелки, вазы и шкатулки в форме зверушек, приятно пахнущие смолой.

Наталья рассказывает, что плести из сосновых иголок совсем не сложно, она занимается этим четвертый год. Чем моложе материал, тем более он податливый. Но подходят и более старые, уже порыжевшие иголки. С их помощью можно сделать разноцветные поделки.

«Наталья Руденко,

Мастерица из ДНР: Хорошо у вас на Алтае! Сосны такие высокие, не то, что у меня на родине. Очень мне нравится в Алтайском крае – столько друзей, коллег, знакомых встретила за время фестиваля. Жалко только, что добираться сюда сложно, почти четверо суток».

Наталья обучает своему искусству детей, в том числе с ограниченными возможностями. По ее словам, это помогает им развивать моторику рук. Начинают с простых сосновых метелочек и вскоре уже учатся плести черепашек и мышек.

«Подбегали сейчас две девчоночки махонькие, говорят: «Это же так сложно плести!» А я им в ответ: «Так давайте научу». И они две куколки мне тут же сплели. Я уверена, что каждый ребенок в чем-то талантлив», - делится Наталья.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Издалека приехала Светлана Лебедева из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Она изготавливает из керамики национальные фигурки и вазы уже около 20 лет. Ее куклы одеты в традиционные теплые шубки, а вместо лиц у них плотно закрученная спираль. По поверьям, так в фигурку не могли вселиться злые духи.

Вазы Светланы Лебедевы выполнены в форме лис, волков и лебедей. На некоторых из них изображен национальный оберег – глухарь. Он защищает владельца от плохих снов.

Светлана вместе с мужем на Алтае бывают часто – приезжают в гости к родственникам. Но в фестивале участвуют впервые.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Галстук из джинс и гриб на стенку

Встречались на ярмарке и необычные авторские работы. С новыми поделками приехала на ярмарку Ольга Клестова, известная в Барнауле по прозвищу Береста. Она не раз удивляла жителей Алтайского края уникальными вещами из соломы, лыка и льна. На этот раз Ольга перешла на апсайклинг и теперь создает одежду и украшения из переработанных материалов.

В палатке Бересты можно было купить галстуки и корсеты из обрезков джинс, расписанные куртки и рубашки, а также значки из осколков тарелок.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия

Неподалеку Максим Агафонов и Василиса Касаткина продавали футболки с авторскими рисунками. Но больше удивляли необычные картины, созданные из настоящих грибов.

- А почему грибы в рамке? – сразу спрашиваю я.

- Грибам свойственно расти на различных поверхностях, так почему бы их не поместить в рамку? – улыбается Максим. – Такое мое художественное видение.

А еще у пары можно было купить кольца, созданные из домотканной ткани XIX века.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дмитрий Лямзин

Рядом с ними продавала свои картины художница из Барнаула Екатерина Витвинова. Она пишет свои работы в стиле декоративный наив. Он отличается яркими красками, простотой форм и при этом большим количеством деталей.

Идеи для своих картин Екатерина берет из снов. Поэтому нередко ее персонажи находятся в полете или путешествуют по волшебным мирам. В своих работах художница старается выразить любовь, нежность, поиск себя и смелость.

При этом сама Екатерина по образованию психолог. Она отучилась на эту профессию семь лет в Алтайском государственном университете. Однако в итоге связала свою жизнь с творчеством. Ее работы несколько раз участвовали на выставках Барнаула.

В палатке Екатерины можно было купить как больше полотна, так и миниатюрные магнитики на холодильник.

Ярмарка мастеров "Чудики" Дильман Юлия

Также на ярмарке можно было встретить ватных кукол, ковры из алтайских трав и бурятскую бижутерию.

Подробнее о фестивале «Шукшинские дни на Алтае» можно будет прочитать в нашем большом материале.