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17 сентября
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Жизнь

Отцовский капитал появится в России

Власти Ульяновской области планируют ввести в регионе отцовский семейный капитал, сообщают РИА Новости.

Папа и сын.
Папа и сын.
Михаил Хаустов

Новая мера станет дополнением к материнскому капиталу и станет доступной для многодетных отцов при рождении третьего и последующих детей.

Отцовский капитал планируется реализовать в рамках проекта «Многодетный регион», который направлен на поддержку рождаемости.

Также и другие демографические меры, направленные на защиту многодетных семей от социального неблагополучия, планируются в рамках этого проекта.

Региональные власти предлагают запустить в регионе проект развития детских садов различных форматов и форм собственности как альтернативы государственным дошкольным учреждениям. Также рассматривается реализация программы, которая предоставит услуги социальной няни для многодетных семей.

Кроме того, регион предложил включить декрет и отпуск по уходу на ребенком в профессиональный стаж работы, учитывая их при начислении пенсии.

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