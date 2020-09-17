Отцовский капитал появится в России

Новая мера станет дополнением к материнскому капиталу и станет доступной для многодетных отцов при рождении третьего и последующих детей.

Отцовский капитал планируется реализовать в рамках проекта «Многодетный регион», который направлен на поддержку рождаемости.

Также и другие демографические меры, направленные на защиту многодетных семей от социального неблагополучия, планируются в рамках этого проекта.

Региональные власти предлагают запустить в регионе проект развития детских садов различных форматов и форм собственности как альтернативы государственным дошкольным учреждениям. Также рассматривается реализация программы, которая предоставит услуги социальной няни для многодетных семей.

Кроме того, регион предложил включить декрет и отпуск по уходу на ребенком в профессиональный стаж работы, учитывая их при начислении пенсии.