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Жизнь
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Ответственность директора за невыплату заработной платы

В соответствии с требованиями Трудового кодекса, несвоевременные выплаты заработной платы сотрудникам являются серьезным нарушениями. Работодатели персонально отвечают за задержки в оплате труда своих наемных работников.

Разные варианты ответственности

Выплаты заработной платы для сотрудников компаний должны осуществляться не реже, чем каждые пол месяца. В соответствии с требованиями статьи 136 Трудового Кодекса, предприятиям и организациям надлежит полностью провести расчет и выплату зарплат всем сотрудникам не позже 15 числа следующего месяца. Таким образом, любые проволочки в выплатах заработных плат свыше этого термина (15 дней), является нарушением. За подобные задержки законом предусматривается ответственность руководства компании. Работники, если у них есть претензии по срокам оплаты труда, могут подавать исковые заявления в судебные инстанции в течение года.

В законодательстве РФ предусмотрены разные виды ответственности руководства компаний, которые не вовремя оплачивают работу сотрудников:

  • административная;
  • материальная;
  • уголовная.

Чтобы не иметь проблем с законом, и правильно проводить оплату труда работникам, можно воспользоваться сервисом специализированных компаний, предоставляющих услуги по расчету зарплаты. В таких структурах смогут проводить точные и своевременные начисления по выплатам заработной платы, предотвращая возможные негативные последствия, связанные с оплатой труда.

Админнаказания за несвоевременные выплаты заработных плат

В соответствии с Кодексом об Административных правонарушениях, на директора компании, которая не вовремя выплатила зарплату сотрудникам, может быть наложен штраф от 10 до 20 тыс. рублей. (в соответствии со статьей 5.27). Также предусмотрены и штрафные санкции, которые накладываются на саму компанию. Трудовыми инспекторами может быть выписан штраф на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. На размер такого наказания не влияет термин просрочки невыплаты заработной платы.

Когда подобное правонарушение выявлено повторно, с должностных лиц компании может быть взыскан увеличенный штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей. Аналогично увеличивается и сумма штрафных санкций, которые необходимо будет оплатить самой организации, допустившей просрочку: 50 — 100 тыс. рублей.

Чтобы избежать подобных неприятностей, можно пользоваться услугами специализированных фирм, которые помогут правильно и своевременно провести расчет зарплаты.

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