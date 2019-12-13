Ответственность директора за невыплату заработной платы

В соответствии с требованиями Трудового кодекса, несвоевременные выплаты заработной платы сотрудникам являются серьезным нарушениями. Работодатели персонально отвечают за задержки в оплате труда своих наемных работников. Чтобы не иметь проблем с законом и правильно проводить оплату труда работникам, можно воспользоваться сервисом специализированных компаний, предоставляющих услуги по расчету зарплаты. В таких аутсорсинговых структурах смогут проводить точные и своевременные начисления по выплатам заработной платы, предотвращая возможные негативные последствия, связанные с оплатой труда.

Термины оплаты труда

Ответственность за не вовремя выплаченную зарплату является важным вопросом для руководителей организаций и предприятий всех форм собственности. Такую ответственность несут руководство компаний, когда несвоевременно оплачивают заработную плату своим работникам.

Выплаты заработной платы для сотрудников компаний должны осуществляться не реже, чем каждые пол месяца. Локальными нормативными актами организаций устанавливаются конкретные сроки выплат зарплат. Точная дата может быть оговорена в коллективном либо трудовом договоре, а также в правилах внутреннего распорядка организаций.

Разные варианты ответственности

В соответствии с требованиями статьи 136 Трудового Кодекса, предприятиям и организациям надлежит полностью провести расчет и выплату зарплат всем сотрудникам не позже 15 числа следующего месяца. 16е уже считается как просроченный день, и с него начинается отсчет термина применения наказания.

Таким образом, любые проволочки в выплатах заработных плат свыше этого термина (15 дней), являются нарушением. За подобные задержки законом предусматривается ответственность руководства компании.

В законодательстве РФ предусмотрены разные виды ответственности руководства компаний, которые не вовремя оплачивают работу сотрудников:

административная;

материальная;

уголовная.

Админнаказания за несвоевременные выплаты заработных плат

В соответствии с Кодексом об Административных правонарушениях, на директора компании, которая не вовремя выплатила зарплату сотрудникам, может быть наложен штраф от 10 до 20 тыс. рублей. (в соответствии со статьей 5.27). Если индивидуальный предприниматель не выплачивает заработную плату своим наемным рабочим, с него может быть взыскан штраф от 1 до 5 тыс. рублей. Также предусмотрены и штрафные санкции, которые накладываются на саму компанию. Трудовыми инспекторами может быть выписан штраф на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. На размер такого наказания не влияет термин просрочки невыплаты заработной платы.

Когда подобное правонарушение выявлено повторно, с должностных лиц компании может быть взыскан увеличенный штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей. Индивидуальные предприниматели, снова нарушившие сроки выплаты зарплат могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 30 тыс. рублей. Аналогично увеличивается и сумма штрафных санкций, которые необходимо будет оплатить самой организации, допустившей просрочку: 50 — 100 тыс. рублей.

Помимо этого в Трудовом кодексе предусматривается еще и материальная ответственность работодателей. Они отвечают за все задержки заработных плат и прочих выплат, которые причитаются сотрудникам их компаний. В соответствии со статьей 235 данного закона, начисляется сумма процентов денежной компенсации, которая может должна быть выплачена работникам за каждый день просрочки. Расчет осуществляется с 1 дня фактической задержки. Проценты насчитываются в размере 1/150 ключевой ставки Центробанка РФ. Компенсации могут быть начислены даже в более крупных размерах, исходя из условий локальных нормативных актов организации. Следует подчеркнуть, что во всех случаях задержки зарплат ответственность работодателя наступает безусловно, даже если прямой вины руководителя в сложившейся ситуации и не было.

Уголовная ответственность руководства компаний и организаций

Если предприятие не вовремя выплачивает заработную плату своим сотрудникам, руководство компании может быть притянуто к уголовной ответственности. Если зарплата (и другие причитающиеся выплаты) не выданы сотрудникам предприятия частично (менее половины) с руководителей может быть взыскан штраф до 120 тыс. рублей. Также могут накладываться штрафные санкции в сумме годового дохода лица, признанного виновным в невыплате зарплат. Помимо этого руководители могут быть на 1 год лишены права занимать свою должность. Руководству организации может грозить наказание в виде отправки на принудительную работу, сроком до 2х лет. В Уголовном Кодексе предусмотрена также возможность тюремного заключения для руководителей предприятий, не выплачивающих зарплаты, сроком до 1го года (ст145.1 ч1).

Когда заработная плата не выплачена за срок более чем 2 месяца полностью, на руководство компании может быть наложен штраф в 100 — 500 тыс. рублей. С виновных лиц может быть взыскан доход за 3х летний срок. Руководителям грозят принудительные работы на срок до 3х лет, наказание может быть усилено лишением права на занятие должности в течение трех лет. Есть вариант наказания в виде трехлетнего заключения в тюрьму. При этом виновный лишается права занимать руководящую должность в течение 3х летнего срока.

Права сотрудников , не получивших вовремя зарплат

Если человек не получил в установленный законом срок, свою заработную плату за прошлый период, он может поставить работодателя в известность, что он желает прекратить работу. Сотрудники имеют право не выходить на работу, начиная с 16 числа, если с ними не рассчитались по оплате труда. Работники могут не работать до тех пор, пока с ними не будет проведен полный расчет. При этом средний заработок на все время вынужденной временной приостановки работы сохраняется за человеком, присутствовать на рабочем месте не обязательно.

Не могут прекращать работу при невыплате заработной платы только специалисты отдельных категорий, которые перечислены в 142 статье Трудового Кодекса. Нельзя не выходить на работу при возникновении задолженности по зарплате: госслужащим, спасателям, пожарным, спасателям, сотрудникам неотложной помощи и пр.

Работники должны возвратиться к выполнению своих обязанностей, на следующий рабочий день, после того, как получат уведомление с места работы о готовности предприятия выполнить выдачу всех задержанных оплат.

Сотрудники предприятий и организаций любых форм собственности, если у них есть претензии по срокам оплаты труда, могут подавать исковые заявления в судебные инстанции в течение года.

Точность расчета заработной платы

Наказание за неполную выплату зарплаты может наступить и при неправильном начислении сумм по оплате труда отдельных категорий сотрудников. Если в бухгалтерии будет неточно проведен расчет и работники вовремя не получат все причитающиеся им выплаты, то наказание тоже неминуемо. Из-за недостаточной квалификации или неопытности бухгалтера, могут быть притянуты к ответственности руководители компаний. Когда инспекторы, проверяющие правильность начисления заработной платы, обнаружат несоответствия фактических выплат сотрудникам предприятия из-за неверно проведенных начислений, то штрафные санкции будут аналогичными тем, что накладываются и при обычной невыплате зарплат в определенные сроки. Руководству компаний следует понимать, что не вовремя выплаченная зарплата (включая средние заработки) может приводить к неправильному начислению налогов. Это еще один важный пункт ответственности, который лежит на руководителях предприятий.

Чтобы избежать подобных неприятностей, и вовремя рассчитать суммы заработных плат, можно пользоваться услугами специализированных фирм, которые помогут правильно провести расчет зарплат. Отдав в аутсорсинг начисление зарплат, руководство компаний сможет уберечь себя и свою организацию от серьезных наказаний и штрафных санкций.