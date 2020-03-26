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Жизнь

Отвратительные талые воды неестественного цвета напугали жителей алтайского села

Жители алтайского села Стуково жалуются на талые воды, пришедшие со стороны сахарного завода, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Жители села Стуково жалуются на талые воды. Алтайский край.
Жители села Стуково жалуются на талые воды. Алтайский край.
кадр из видео.

Сельчане рассказали, что несмотря на минусовые температуры с полей пришла вода и затопила единственную переправу по улице Сибирской.

«Несколько домов отрезаны от деревни и находятся в изоляции. Вода продолжает прибывать», — отмечают местные жители.

Люди утверждают, что вода, пришедшая 25 марта со стороны Черемновского сахарного завода, имеет рыжий цвет и отвратительный химический запах.

«Жидкость впитывается в землю. Думаю, наносится экологический урон нашему месту, нашему селу», — сказала автор видео.

Жители хотят разобраться в ситуации и просят соответствующие ведомства проявить интересе к их неожиданной проблеме.

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