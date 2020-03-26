Отвратительные талые воды неестественного цвета напугали жителей алтайского села

Сельчане рассказали, что несмотря на минусовые температуры с полей пришла вода и затопила единственную переправу по улице Сибирской.
«Несколько домов отрезаны от деревни и находятся в изоляции. Вода продолжает прибывать», — отмечают местные жители.
Люди утверждают, что вода, пришедшая 25 марта со стороны Черемновского сахарного завода, имеет рыжий цвет и отвратительный химический запах.
«Жидкость впитывается в землю. Думаю, наносится экологический урон нашему месту, нашему селу», — сказала автор видео.
Жители хотят разобраться в ситуации и просят соответствующие ведомства проявить интересе к их неожиданной проблеме.