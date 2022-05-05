«Ой, а где?» Что делать, если потерялся телефон

Пермяков напомнил, что первым делом при потере телефона нужно на него позвонить — так можно услышать звонок поблизости.

«Дальше следует включить режим потери. У Apple это встроенная функция, а для экосистемы Android необходимо использовать приложение от производителя этого устройства», — отметил специалист.

Если трубку не берут или телефон отключили, то лучше написать заявление в полицию. В нем указать: где потеряно устройство, модель, внешний вид и серийный номер.

Также Пермяков уточнил, что делать, если найден чужой телефон.