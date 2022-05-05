«Ой, а где?» Что делать, если потерялся телефон

Пермяков напомнил, что первым делом при потере телефона нужно на него позвонить — так можно услышать звонок поблизости.
«Дальше следует включить режим потери. У Apple это встроенная функция, а для экосистемы Android необходимо использовать приложение от производителя этого устройства», — отметил специалист.
Если трубку не берут или телефон отключили, то лучше написать заявление в полицию. В нем указать: где потеряно устройство, модель, внешний вид и серийный номер.
Также Пермяков уточнил, что делать, если найден чужой телефон.
«Если вы нашли телефон на территории организации (кафе, гостиница или территория вуза), немедленно сообщите об этом охранникам или представителю организации. Если устройство нашлось в общественном месте, немедленно сообщите об этом представителю полиции или охранного предприятия», — добавил он.