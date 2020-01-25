Ой, мамочки! О чем пишут популярные мамы Инстаграма

Женщины, у которых есть маленькие дети — самая активная часть Инстаграм-аудитории. Есть ребенок — есть аккаунт. При этом, далеко не все блоги становятся популярными и читаемыми. Редакция altapress.ru выбрала несколько топовых и интересных аккаунтов «инстатамам», которые вдохновляют одних посетителей и раздражают других.

Мама-Самоделкин: Екатерина Шрейнер , Новосибирск

Сибирячка, выпускница НГУЭУ, Екатерина Шрейнер (Матюшкина) имеет не только 3 дочек (младшая появилась на свет недавно) но и 3,5 миллиона подписчиков. Почему блог молодой мамы стал так популярен? У Екатерины очень много видео про развивающие занятия с детьми, а также понятные посты на тему простых и занимательных поделок. Молодая мама также пишет про косметику и детскую одежду. В общем, на самые популярные темы.

Мама-психолог: Лариса Суркова , Москва

Как позиционирует себя сама блогер, она стала первым Инстаграм-психологом. Так или нет, не известно, но то, что Лариса — значимая фигура в интернет-пространстве — безусловно. На данный момент у 42-летней дамы 2,1 миллиона фолловеров, кандидатская степень по психологии, 18 книг. И что самое удивительное, пятеро детей. Старшей — 21, младшей — год. Посты посвящены в первую очередь проблемам воспитания и душевного спокойствия всех членов семьи и отношений.

Среднестатистическая мама: Ирина Дружинина , Ростов-на-Дону

Ирина — обычная вроде женщина с двумя дочками, которая живет в двушке в провинциальном городе. Ни фитнес-достижений на почве строительства нового тела, ни рекордного числа детей, ни профессиональных советов. Ее блог — просто о повседневной жизни. Увлекается пением, путешествует в Турцию и Сочи. В общем, типичная «соседкая девчонка». Но, тем не менее она — звезда Инстаграма с 1, 8 миллиона подписчиков, которую приглашают на телевидение. Возможно, именно ее обычность в сочетании с успешностью и есть самый вдохновляющий рецепт.

Мама с особенным ребенком: Ирина Гаврилова , Москва

Ирине 39 лет и она относится к тем невероятным людям, к которым у окружающих только один вопрос: «Как ей это удается?!». У Гавриловой пятеро детей, среди которых — девочка с синдромом Дауна. При этом семья активно путешествовала по миру. Добавим к вышеперечисленному чудом сохранившуюся фигуру молодой девушки, ферму в Подмосковье, разные проекты и 1, 2 миллиона подписчиков.

Гламурная мама — Наталья Давыдова , Москва

Наталья Давыдова, известная как «Тетя Мотя» со своими 782 тысячами подписчиков скромно смотрится на фоне коллег, но ее социальный вес тоже не маленький. Она, что называется, «широко известна в узких кругах» московского бомонда. Регулярно появляется на страницах VOGUE и дает бьюти-советы. Ее блог — о фитнесе и правильном питании. В активе 37-летней Наташи — трое детей, муж-олигарх Владимир Стрешинский и старательно вылепленное тренировками тело.