Ой, мамочки! О чем пишут популярные мамы Инстаграма

Мама-Самоделкин: Екатерина Шрейнер, Новосибирск
Сибирячка, выпускница НГУЭУ, Екатерина Шрейнер (Матюшкина) имеет не только 3 дочек (младшая появилась на свет недавно) но и 3,5 миллиона подписчиков. Почему блог молодой мамы стал так популярен? У Екатерины очень много видео про развивающие занятия с детьми, а также понятные посты на тему простых и занимательных поделок. Молодая мама также пишет про косметику и детскую одежду. В общем, на самые популярные темы.
Мама-психолог: Лариса Суркова, Москва
Как позиционирует себя сама блогер, она стала первым Инстаграм-психологом. Так или нет, не известно, но то, что Лариса — значимая фигура в интернет-пространстве — безусловно. На данный момент у 42-летней дамы 2,1 миллиона фолловеров, кандидатская степень по психологии, 18 книг. И что самое удивительное, пятеро детей. Старшей — 21, младшей — год. Посты посвящены в первую очередь проблемам воспитания и душевного спокойствия всех членов семьи и отношений.
Среднестатистическая мама: Ирина Дружинина, Ростов-на-Дону
Ирина — обычная вроде женщина с двумя дочками, которая живет в двушке в провинциальном городе. Ни фитнес-достижений на почве строительства нового тела, ни рекордного числа детей, ни профессиональных советов. Ее блог — просто о повседневной жизни. Увлекается пением, путешествует в Турцию и Сочи. В общем, типичная «соседкая девчонка». Но, тем не менее она — звезда Инстаграма с 1, 8 миллиона подписчиков, которую приглашают на телевидение. Возможно, именно ее обычность в сочетании с успешностью и есть самый вдохновляющий рецепт.
Мама с особенным ребенком: Ирина Гаврилова, Москва
Ирине 39 лет и она относится к тем невероятным людям, к которым у окружающих только один вопрос: «Как ей это удается?!». У Гавриловой пятеро детей, среди которых — девочка с синдромом Дауна. При этом семья активно путешествовала по миру. Добавим к вышеперечисленному чудом сохранившуюся фигуру молодой девушки, ферму в Подмосковье, разные проекты и 1, 2 миллиона подписчиков.
Гламурная мама — Наталья Давыдова, Москва
Наталья Давыдова, известная как «Тетя Мотя» со своими 782 тысячами подписчиков скромно смотрится на фоне коллег, но ее социальный вес тоже не маленький. Она, что называется, «широко известна в узких кругах» московского бомонда. Регулярно появляется на страницах VOGUE и дает бьюти-советы. Ее блог — о фитнесе и правильном питании. В активе 37-летней Наташи — трое детей, муж-олигарх Владимир Стрешинский и старательно вылепленное тренировками тело.