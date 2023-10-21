Ожидается ливень. Какая погода будет в Алтайском крае 21 октября

Южный ветер до 5 м/с, +14 градусов тепла и ливень.
При этом уже в 23 октября обещают небольшой снег. Водителям рекомендуют переобуть летние шины на зимние.
Также в регионе объявили штормовое предупреждение.
О погоде в Алтайском крае 21 октября рассказали синоптики.
Южный ветер до 5 м/с, +14 градусов тепла и ливень.
При этом уже в 23 октября обещают небольшой снег. Водителям рекомендуют переобуть летние шины на зимние.
Также в регионе объявили штормовое предупреждение.
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