Ожидание затянулось. Инвалид не может получить кресло-коляску

По программе реабилитации людей с инвалидностью государство обязуется бесплатно предоставить особые технические средства — всё то, что помогает человеку в быту. Иногда ходунки и кресло-коляску приходится ждать очень долго.

Именно такой историей поделилась пресс-служба алтайских социалистов. В Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратилась супруга инвалида второй группы. Её муж нуждается в технических реабилитационных средствах, что подтверждено медико-технической экспертизой. Семья проживает в Барнауле, мужчина в преклонном возрасте, 1941 года рождения.

Из обращения: В апреле прошлого года, когда писали заявление в региональное отделение Соцфонда, нас ориентировали, что ждать четыре месяца.

Копия заявления в Соцфонд есть, документ датирован 13 апреля 2023 года. В нем указано, что заявителю необходимо выдать кресло-коляску с ручным приводом, ходунки шагающие и ортопедические брюки. Но не выдали...

Чтобы разобраться в ситуации, депутат направил запрос руководству отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Алтайскому краю. Пока официального ответа не поступило. Однако положительные сдвиги уже есть. На прошлой неделе супруга сообщила, что привезли ходунки и обещали в ближайшее время доставить коляску.

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