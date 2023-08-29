Ожидать ли новой волны мобилизации в сентябре 2023 года в России - разбор

В связи с поправками в правилах призыва на срочную службу в армию, в интернете начали поговаривать о подготовке к новой волне мобилизации в сентябре 2023 года. Эксперты ответили россиянам, стоит ли им беспокоиться.

Что взволновало россиян?

В июле 2023 года стало известно о принятых изменениях в правилах призыва на срочную службу. Так призывной возраст увеличили до 30 лет, а также ввели высокие штрафы за неявку в военкомат. Подробнее о них altapress.ru писал в своем материале.

Кроме того в октября 2023 года в России собираются ввести единый реестр сведений о военнообязанных. В базу данных будут внесены все те, кто встает на учет впервые (в 17 лет), и те, кто уже состоит.

В реестре будут собраны паспортные данные граждан, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, адрес места жительства, сведения об образовании, месте работы и состоянии здоровья.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Также многих обеспокоили слова главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова. На пленарном заседании 25 июля он заявил, что цель поправок — наведение порядка в системе воинского учета, минимизация общения граждан и военкомата, сообщает "Фонтанка.ру".

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. Этой большой войной уже попахивает. А мы все смотрим, кого бы оттуда убрать, кого бы защитить. Да некого будет защищать. Этот закон очень нужен для нашей страны», — заявил глава комитета по обороне.

В связи с этим в различных интернет-сообществах стали поговаривать о подготовке к новой волне мобилизации.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Что говорят о мобилизации эксперты?

Эксперты в Госдуме на данный момент отрицают любую информацию о готовящейся мобилизации. Так 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на вопрос журналистов о второй волне мобилизации ответил, что о ней речи не идет.

Однако 18 апреля депутат Госдумы Александр Бородай допустил проведение мобилизации. По его словам, «может возникнуть потребность собрать максимум сил, чтобы одержать быструю и эффективную победу, которая отобьет у всех противников желание связываться с Россией», сообщает News.ru.

Несмотря на эти слова, 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что объявление мобилизации не требуется. Глава страны отметил, что Минобороны смогло набрать свыше 150 тыс. контрактников.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Будет ли мобилизация в сентябре 2023 года?

Нет, член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев в беседе с News.ru опроверг информацию о второй волне мобилизации. Соболев отметил, что на сентябрь запланирован только плановый набор на контрактную службу.