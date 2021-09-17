Озоновая дыра выросла быстрее обычного и превысила размеры Антарктиды

Дыра в защитном озоновом слое Земли превысила размеры Антарктиды, сообщает АР со ссылкой на информацию европейской Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS).

Озоновая дыра появляется каждый год в Южном полушарии. Но нынешняя дыра шире и глубже, чем в предыдущие годы.

Озоновый слой поглощает ультрафиолетовые лучи, которые идут от Солнца. Они способны нанести вред живым клеткам.

Дыры в озоновом слое приводят к попаданию большего числа солнечной радиации на Землю.

Озоновый слой начинает восстанавливаться. Однако это происходит медленно.

Ситуацию усугубляли химические вещества — галоидоуглероды. Их используют в аэрозольных баллончиках. В 1987 году появился Монреальский протокол, по которому использование этих веществ стало строго регламентировано, пишет polit.ru. По прогнозам экспертов, озоноразрушающие вещества от баллончиков исчезнут из атмосферы к 2060-м годам.

В 2018 году гигантская озоновая дыра над Антарктидой исчезла. Озоновую дыру впервые обнаружили над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона (трехатомных молекул кислорода) связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известные из которых — группа фреонов.