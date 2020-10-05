Пахнет дохлыми мышами. Жители Алтайского села пожаловались на разруху в почтовом отделении

На фото видно, что все продукты лежат вперемешку, потому что есть только два старых стеллажа. «Окна дырявые, и зимой сотрудники замерзают. Порой сидят в куртках. К весне на почте пахнет дохлыми мышами. Раковины и воды нет. Нормальной кассы нет. Полы гнилые и порван линолеум столетней давности», — пишут в паблике.
Жители утверждают, что весь косметический ремонт, который делался когда-то, был за счет сотрудников этого отделения. «Как можно работать в этом гадюшнике?», — вопрошают жители.
Официальный представитель Почты России Вконтакте ответил на сообщение. Он пишет, что Почта России обладает крупной филиальной сетью в 42 тыс. отделений, значительная часть которых требует реконструкции и модернизации.
«К сожалению, отремонтировать и оснастить новым техническим оборудованием сразу все отделения невозможно, — говорится в ответе. — Однако принята программа „Реконструкция ОПС“, в соответствии с которой отделения ремонтируются, оборудуются офисной мебелью, торговым оборудованием, стеклопакетами, кондиционерами и т.д. В соответствии с этой программой все отделения будут постепенно отремонтированы, чтобы соответствовать высоким требованиям настоящего времени».