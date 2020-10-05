Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Пахнет дохлыми мышами. Жители Алтайского села пожаловались на разруху в почтовом отделении

Отделение Почты России в селе Повалиха находится в ужасном состоянии, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул». По их словам, этот «сарай» возник после сгоревшего четыре года назад предыдущего помещения. Деньги на ремонт никогда не выделялись.

Почта в Повалихе.
Почта в Повалихе.
vk.com/incident22.

На фото видно, что все продукты лежат вперемешку, потому что есть только два старых стеллажа. «Окна дырявые, и зимой сотрудники замерзают. Порой сидят в куртках. К весне на почте пахнет дохлыми мышами. Раковины и воды нет. Нормальной кассы нет. Полы гнилые и порван линолеум столетней давности», — пишут в паблике.

Жители утверждают, что весь косметический ремонт, который делался когда-то, был за счет сотрудников этого отделения. «Как можно работать в этом гадюшнике?», — вопрошают жители.

Официальный представитель Почты России Вконтакте ответил на сообщение. Он пишет, что Почта России обладает крупной филиальной сетью в 42 тыс. отделений, значительная часть которых требует реконструкции и модернизации.

«К сожалению, отремонтировать и оснастить новым техническим оборудованием сразу все отделения невозможно, — говорится в ответе. — Однако принята программа „Реконструкция ОПС“, в соответствии с которой отделения ремонтируются, оборудуются офисной мебелью, торговым оборудованием, стеклопакетами, кондиционерами и т.д. В соответствии с этой программой все отделения будут постепенно отремонтированы, чтобы соответствовать высоким требованиям настоящего времени».

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость