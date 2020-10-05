Пахнет дохлыми мышами. Жители Алтайского села пожаловались на разруху в почтовом отделении

Отделение Почты России в селе Повалиха находится в ужасном состоянии, сообщают подписчики паблика «Инцидент Барнаул». По их словам, этот «сарай» возник после сгоревшего четыре года назад предыдущего помещения. Деньги на ремонт никогда не выделялись.