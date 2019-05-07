Памела Андерсон навестила журналиста Джулиана Ассанжа в тюрьме

Находящийся в лондонской тюрьме усиленного режима основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен. Об этом заявил главный редактор скандального сайта Кристин Храфнссон, пишет РИА Новости.

В тюрьме Белмарш журналиста навестила актриса Памела Андерсон. Она отметила, что Ассанж отрезан от общения с внешним миром и не может поговорить даже со своими детьми, пишет газета The Sun.

Памела также призналась в своей любви и восхищении к заключенному. «Он не заслуживает того, чтобы находиться в тюрьме усиленного режима, поскольку он не совершал насильственных действий. Он невинный человек», — сказала актриса.

Памела Андерсон. опубликовано на yapokupayu.ru

Напомним, Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу больше не будут предоставлять дипломатическое убежище. Глава дипмиссии страны в Лондоне сам пригласил британских полицейских зайти внутрь посольства, где основатель WikiLeaks жил 7 лет.

Согласно решению лондонского суда, американская сторона должна предоставить Великобритании все документы по его экстрадиции до 12 июня. 47-летнему Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Не исключено, что ему ужесточат наказание вплоть до смертной казни. Однако замглавы МИД Великобритании Алан Данкан уже заявил, что в этом случае Ассанжа не выдадут властям Америки.

За что преследуют Ассанжа

Американские власти еще в 2010 году начали тайное расследование против Ассанжа после публикации в WikiLeaks целой серии секретных документов о войне в Ираке, Афганистане, базе Гуантанамо, переписки госдепартамента и других. После его задержания минюст США подтвердил, что его обвиняют в сговоре с целью ведения хакерской деятельности против Пентагона вместе с рядовым американских сухопутных войск, аналитиком военной разведки Брэдли Мэннингом.

В 2010 году Ассанж приехал в Швецию, где намеревался получить политическое убежище. Там его обвинили в преступлениях на сексуальной почве и объявили в международный розыск. Основатель WikiLeaks скрылся в Лондоне, а после задержания там попросил политического убежища у властей Эквадора. Он жил в здании посольства страны с 2012 года, не покидая его.

Власти Швеции сняли обвинения с Ассанжа еще в 2017 году и закрыли дело. Однако британские власти настаивают на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.

Брэдли Мэннинга, которого обвинили за передачу секретных документов сайту «Wikileaks», арестовали летом 2010 года. В августе 2013 года американский военный трибунал приговорил его к 35 годам тюрьмы. В заключении Брэдли сменил пол на женский, имя — на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года вышла на свободу.