«Память делает нас сильнее». Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края и ветеранов с Днем Победы

Более полутора миллионов жителей Алтайского края воевали в составе Сибирских дивизий. Ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона поздравил губернатор Виктор Томенко, который начал со слов: «В современной истории России нет даты более священной», передает «Катунь24».