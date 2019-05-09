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Жизнь

«Память делает нас сильнее». Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края и ветеранов с Днем Победы

Более полутора миллионов жителей Алтайского края воевали в составе Сибирских дивизий. Ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона поздравил губернатор Виктор Томенко, который начал со слов: «В современной истории России нет даты более священной», передает «Катунь24».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
katun24.ru

Виктор Томенко напоминает, что прошло уже 74 года со дня победы Великой Отечественной Войне. За 9 мая 1945 года стоят страшные годы сражений, тяжелой работы в тылу, постоянные тревоги за родных и будущее страны.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Среди воинов, спасших мир от порабощения, около полутора миллионов наших земляков, воевавших в составе легендарных Сибирских дивизий, а труженики тыла ценой невероятных усилий снабжали страну и армию всем необходимым. Алтайские госпитали вернули в строй тысячи бойцов. Десятки тысяч эвакуированных обрели на Алтае второй дом.

Губернатор подчеркнул: чем дальше от нас май 1945 года, тем больше ответственность за сохранение исторической памяти перед ушедшими и будущими поколениями: «Пусть память о великом народном подвиге объединяет граждан нашей страны».

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