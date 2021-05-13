Памяти Павла Демина. Altapress.ru прощается с одним из своих ведущих журналистов

11 мая закончил свой земной и творческий путь Павел Демин — один из самых разносторонних журналистов и редакторов ИД «Алтапресс». Ему было всего 46 лет, из которых примерно половину он отработал в наших редакциях.

За годы профессиональной журналистики Павел написал десятки блестящих материалов. Он не был экономическим журналистом, как поспешили уже заявить некоторые СМИ. Паша не очень любил погружаться в абстрактные экономические категории. Но он был больше, чем экономический обозреватель.

Он был журналистом-расследователем. По нынешним временам — таких остались единицы. И в начале своей карьеры в газете «Ваше дело», и в финале на сайте altapress.ru ему лучше всего удавались материалы, где нужно было докопаться до истины. Демин, как никто другой, умел это делать. Иногда в ущерб графику и дедлайну, но истина для него была превыше всего.

Иногда я думаю, что если у журналистики и есть свои высшие силы, своя, если хотите, богиня, то она явно покровительствовала Паше. За смелость, настойчивость, желание разобраться, а не строчить раньше времени со скоростью пулемета. Вот вам пример — мы с ним его часто вспоминали.

Сдавали очередной номер газеты «Ваше дело». Была пятница, около полудня. Мы сидели с Пашей в кабинете и никак не могли придумать материал на первую полосу. Мы перебрали с ним кучу идей и вариантов, но все забраковали и были близки к профессиональному провалу. До отправки номера в печать оставалось полдня. Но на подмогу пришли высшие силы.

Павел Демин Анна Зайкова

Раздался стук в дверь, и к нам в кабинет вошел… американец Эрик Шогрен. Он приехал в редакцию рассказать, как у него пытаются отобрать бизнес (New York Pizza) в Новосибирске и Барнауле. И Эрик решил попросить защиты у нас. Это была Пашкина удача! Где-то через три часа редакционный материал был готов.

Я не берусь судить о том, внес ли Павел Демин вклад в развитие алтайской журналистики. Хотя сам факт того, что у него учились «готовить» свои первые материалы известные сегодня авторы, говорит о многом. Но то, что он внес большой вклад в развитие алтайского предпринимательства, я практически не сомневаюсь. Паша написал десятки очерков о самых простых, зачастую начинающих предпринимателях, которые раньше никому не были известны. Он их нашел, откопал, встретился, разговорил, да и, чего греха таить, иногда сделал их чуточку умнее и идеальнее, чем они были на самом деле.

Бывших коллег не бывает. Журналистика была для Паши как кислород. Даже когда Павел Николаевич перешел на какое-то время на госслужбу, он все равно оставался по духу и жизненным принципам «алтапрессовцем». Работая по циркулярам и инструкциям, в разлинованной шаблонами и стандартами системе документооборота «Дело», он всегда пытался найти здравый смысл. Ему претило быть просто винтиком в какой-то там системе. За любым номером очередного поручения, прилетевшего сверху, он хотел увидеть конкретного человека, реальную помощь.

С Пашей я проработал почти 20 лет. Больше половины этого срока — в одном кабинете. И я надеюсь, что имею право сказать это. Мне кажется, он просто устал.

Устал от непростой жизни, постоянных забот, от новой цифровой медиареальности, к которой он относился очень скептически. И еще от того, что каждое утро нужно забывать, что вчера ты был первым, а сегодня приходится все начинать заново. От того, что нужно бесконечно бороться…

Светлая память Паше Демину… Никогда не думал, что мне придется написать такое…

Прощание с Павлом Деминым состоится 14 мая с 9:30 до 11:30 по адресу: Барнаул, ул. Аносова, 8 (зал № 1).