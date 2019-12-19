Памятник воинам Великой Отечественной войны передан жителям села Сычёвка

Договор подписали директор регионального филиала РСХБ Николай Бойко и глава администрации Сычёвского сельсовета Смоленского района Ольга Богданова.

Николай Бойко,

директор регионального филиала РСХБ:

Утрата столь значимого объекта исторического наследия, памятника мужества и стойкости наших предков ведёт к духовному обнищанию и потере ценностей у будущих поколений. Нельзя этого допускать. Россельхозбанк всецело разделяет озабоченность жителей села судьбой памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и наконец, после всех формальностей состоялась передача земельного участка, на котором находятся памятник и стадион, муниципалитету. Память о подвиге народа принадлежит людям.