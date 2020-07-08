Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Пандемия дала мощный толчок к цифровизации бизнеса. Самоизоляция стимулировала предпринимателей перейти на удаленный формат работы и оперативно развивать каналы и сервисы для построения бизнеса в режиме онлайн. Сложившаяся ситуация в экономике сформировала в жизни пользователей новый опыт и увеличила проникновение диджитализации. Мы наблюдаем стремительный рост цифровизации и предлагаем рынку два инструмента: индекс BDI, демонстрирующий уровень готовности компаний малого и среднего сегмента к цифровой трансформации, и новый инструмент — возможность предпринимателям пройти цифровой chek-up и получить консультацию по внедрению цифровизации. Безусловно, для перехода цифровой культуры в бизнес-процессы компаний необходимо время и поэтому, несмотря на рост индекса цифровизации бизнеса, значение в 50 пунктов говорит о том, что бизнес готов к цифре только наполовину. При этом высокий уровень цифровизации имеют всего 11% компаний. Среди компаний среднего бизнеса доля достигает 20%, среди ИП — 10%, среди микро и малых предприятий — 12−15%*".

В контексте сложной эпидемиологической ситуации и перехода многих компаний на удаленную работу уровень цифровизации компаний особенно актуален. Среди предпринимателей есть понимание того, что цифровые технологии сегодня — залог жизнеспособности и успешности бизнеса. Однако не все представители бизнеса смогли оперативно перестроить свои бизнес-процессы на удаленный формат работы: те, кто не успел это сделать, сегодня терпят убытки.

За последние полгода уровень цифровизации предприятий МСБ Москвы и российских регионов вырос: сегодня Индекс цифровизации бизнеса* равен 50 пунктам по шкале от 0 до 100 (рост на 5 пунктов с прошлого года**).

Компании стали чаще использовать цифровые технологии и интернет-инструменты в работе. Больше компаний завели собственные сайты (75% в 2020 году против 54% в 2019 году).

Выросла доля предпринимателей, считающих, что цифровизация повышает удобство ведения бизнеса (с 34% до 57%), увеличивает скорость работы (с 33% до 53%) и улучшает клиентский сервис (с 15% до 22%).

Российские компании по-прежнему уделяют недостаточное внимание вопросам информационной безопасности. Растет интерес к специализированным средствам защиты, но их использование все еще не очень распространено: доля имеющих центр мониторинга сетевых атак увеличилась с 1% до 7%; имеющих специализированные программы для защиты бизнеса — с 9% до 14%. Доля тех, кто не использует никаких инструментов, упала с 23% до 17%.

По мнению предпринимателей, основной барьер цифровизации бизнеса — нехватка средств и бюджетные ограничения (24%). Особенно часто говорят об этом предприниматели из регионов.

Другой важный препятствующий фактор — незаинтересованность в цифровизации руководителей компаний (14%), низкий уровень их знаний и навыков в цифровой среде (9%). Руководители часто не осознают преимущества, которые цифровизация открывает перед бизнесом.

Индекс цифровизации бизнеса интегрирует пять частных индексов:

каналы передачи и хранения информации — использование облачных технологий , корпоративной почты , мессенджеров , систем автоматизации и т.д.;

корпоративной почты мессенджеров систем автоматизации и т.д.; интеграция цифровых технологий , уровень внедрения в компании таких технологий как искусственный интеллект , интернет вещей , 3D печать , использование онлайн документов , электронный документооборот и т.д.;

уровень внедрения в компании таких технологий как искусственный интеллект интернет вещей 3D печать использование онлайн документов электронный документооборот и т.д.; использование интернет-инструментов для продвижения и развития компании;

информационная безопасность — внедрение культуры защиты цифровой информации , использование специализированных антивирусных программ;

использование специализированных антивирусных программ; человеческий капитал — вовлечение руководства в саморазвитие и развитие персонала в области цифровых технологий.

Использование цифровых каналов передачи данных

Возросло количество компаний, использующих цифровые каналы передачи данных, таких как корпоративная почта (с 48% до 56%), облачные решения (с 46% до 52%) и системы по автоматизации работы с клиентом (с 23% до 33%). При этом компании в Москве пользуются перечисленными каналами более активно, чем бизнес в регионах.

Интеграция цифровых технологий

Востребованность цифровых технологий растет: в 2020 году увеличилась доля компаний МСБ, использующих технологии интернета вещей, технологии, основанные на искусственном интеллекте и 3D-печать. Охват компаний интернетом для ведения бизнеса достиг 94% (в 2019 году — 92%). Продолжается переход компаний на электронный документооборот: 81% компаний отказались от бумажного документооборота частично или полностью.

Также компании все более охотно переходят на онлайн-общение с клиентами и партнерами. Снизилась доля руководителей, которые считают, что общаться с клиентами или партнерами нужно только лично (с 38% до 30%). Для взаимодействия с клиентами активно используются соцсети и мессенджеры: каждый второй представитель МСБ в России имеет страницу в соцсетях (47%), 80% используют мессенджеры.

Рост использования интернет-инструментов

В интернете компании чаще всего используют такие специальные инструменты продвижения как контекстная реклама (65%) и реклама в соцсетях (58%). В 2020 году они стали выбирать эти инструменты чаще (в 2019 году их использовали 44% и 34% представителей МСБ соответственно). В столице предприниматели чаще используют для продвижения бизнеса Instagram и Facebook, а VK.com остается региональным фаворитом (подробнее — в таблице).

Информационная безопасность бизнеса

В 2020 году уровень информационной защиты компаний остается прежним. Самые популярные способы защиты, как и в 2019 году, — антивирусные программы для физических (35%) и юридических лиц (40%).

Доля компаний, имеющих утвержденную политику информационной безопасности и политику конфиденциальности информации, осталась на уровне 2019 года (60% и 50% соответственно).

Человеческий капитал

Компании все больше внимания уделяют развитию сотрудников. Доля компаний, в которых прошли обучение руководители, в 2020 году по сравнению с 2019 увеличилась с 26% до 32%. Доля тех компаний, где обучение проходили рядовые сотрудники, — с 28% до 43%. Треть субъектов МСБ проводят обучение собственными силами (34%).

Растет доверие к банкам как провайдерам обучения в сфере цифровых инструментов: снизилась доля тех представителей МСБ, кто считает, что банк не может проводить подобное обучение (с 35% до 27%).

Ярослав Слободской-Плюснин,

руководитель направления по оценке и развитию Московской школы управления СКОЛКОВО:

Как мы и прогнозировали осенью 2019 по результатам второй волны, МСБ активно осваивает и интегрирует в работу цифровые решения. По сравнению с данными 2019 года сегодня наблюдется более активное использование технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и 3d-печати. С одной стороны, это обусловлено развитием цифровой грамотности и технологической подкованности предпринимателей, с другой — ростом доступности самих технологий. Хороший пример — 3d-печать, в использовании которой наблюдется заметная динамика. Сама по себе технология постоянно развивается, становясь всё более доступной как с точки зрения простоты использования, так и с точки зрения стоимости. Сегодня портативный 3d-принтер доступен любому предпринимателю, а его возможности существенно упрощают и ускоряют процесс производства некоторых деталей. Интересно, что в регионах рост использования 3d-печати среди предпринимателей заметно выше, чем в Москве. Это может быть обусловлено большей представленностью сервиса аддитивных технологий в столице по сравнению с провинцией. Отсутствие возможности заказать услугу 3D-печати заставляет региональных предпринимателей самостоятельно осваивать данную технологию. Естественен и рост использования облачных решений. Данных всё время становится больше, и они требуют новых подходов к хранению и обработке. Думаю, мы будем наблюдать рост в этом аспекте ежегодно. Важно, чтобы от простого накопления данных МСБ переходил к аналитике для формирования продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов, более таргетированной и персонализированной работе с клиентами. Сегодня данные позволяют заметно улучшить качество решения всех этих задач.

*Высоким считается уровень цифровой грамотности в 70 п.п. и выше.

*Репрезентативный всероссийский опрос представителей малого и среднего бизнеса (включая ИП) проведен НАФИ в феврале 2020 г. Опрошено 598 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России.

**Было проведено 3 волны исследований уровня цифровизации МСП: в апреле 2019 (1 этап), в октябре 2019 (2 этап) и в феврале 2020 (3 этап). 2 и 3 этапы были проведены по расширенной методологии, результаты не сравнимы с результатами 1 этапа.

Банк «Открытие»