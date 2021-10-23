Можно или нет? Как обезопасить себя от коронавируса во время занятия любовью

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«Лучше не рисковать»

РИА «Новости» пишет: «Одними из первых о сексуальной жизни граждан во время пандемии озаботились власти Канады». Весной 2020 года на официальном сайте мэрии Торонто опубликовали правила занятия интимом — для максимального снижения рисков.

Согласно документу, тем, кто живет вместе, можно не бояться заражения. А вот «для полиамора безопаснее бесконтактный секс».

Секс. CCO

Вот, что еще предложили в стране (чтобы и впрямь минимизировать заболеваемость):

Во время утех надевать маски и по возможности отказаться от поцелуев. Дело в том , что коронавирус передается воздушно-капельным путем;

что коронавирус передается воздушно-капельным путем; Выбирать позы , при которых лица не соприкасаются друг с другом;

Маска. Коронавирус. CC0