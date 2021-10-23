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Жизнь

Можно или нет? Как обезопасить себя от коронавируса во время занятия любовью

  1. «Лучше не рисковать»
  2. "Справка" для интима
  3. Как сексуальная жизнь влияет на заболеваемость?

Исследования показывают, что COVID-19 не передается половым путем. Тем не менее, убеждены специалисты по всему миру, вероятность заразиться вирусом во время полового акта у партнеров есть. Рассказываем, как, занимаясь любовью в пандемию, «оградить» себя от ковида.

1
«Лучше не рисковать»

РИА «Новости» пишет: «Одними из первых о сексуальной жизни граждан во время пандемии озаботились власти Канады». Весной 2020 года на официальном сайте мэрии Торонто опубликовали правила занятия интимом — для максимального снижения рисков.

Согласно документу, тем, кто живет вместе, можно не бояться заражения. А вот «для полиамора безопаснее бесконтактный секс».

Секс.
Секс.
CCO

Вот, что еще предложили в стране (чтобы и впрямь минимизировать заболеваемость):

  • Во время утех надевать маски и по возможности отказаться от поцелуев. Дело в том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем;
  • Выбирать позы, при которых лица не соприкасаются друг с другом;
Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0
  • Обязательно использовать контрацептивы. В частности презервативы;
  • Мыть руки до и после секса. Как одиночного, так и с партнером.
2
«Справка» для интима

Департамент здравоохранения Нью-Йорка, отмечает издание, призывает пары вакцинироваться. Тогда, считают в ведомстве, на время занятия любовью можно будет снимать маски.

Отмечается, что непривитому человеку, помимо поцелуев, следует исключить оральный и анальный секс.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
3
Как сексуальная жизнь влияет на заболеваемость?

Ученые из Гарвардского университета уточняют, что половой акт увеличивает риск заболевания коронавирусом. При этом «во влагалищном секрете фрагментов вируса не обнаружили».

Некоторые эксперты уверены, что «секс улучшает иммунитет, который нужен для борьбы с COVID-19. Вследствие положительных эмоций, которые мы испытываем при оргазмах, при контактах между двумя любящими людьми идет выработка окситоцина. Он способствует и поднятию настроения, и чувству привязанности. Также вырабатываются дофамин, серотонин — а это все благоприятно сказывается на иммунитете». Об этом «Lenta.ru» рассказал сексолог Андрей Лычагин.

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