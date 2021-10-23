Можно или нет? Как обезопасить себя от коронавируса во время занятия любовью

РИА «Новости» пишет: «Одними из первых о сексуальной жизни граждан во время пандемии озаботились власти Канады». Весной 2020 года на официальном сайте мэрии Торонто опубликовали правила занятия интимом — для максимального снижения рисков.
Согласно документу, тем, кто живет вместе, можно не бояться заражения. А вот «для полиамора безопаснее бесконтактный секс».
Вот, что еще предложили в стране (чтобы и впрямь минимизировать заболеваемость):
- Во время утех надевать маски и по возможности отказаться от поцелуев. Дело в том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем;
- Выбирать позы, при которых лица не соприкасаются друг с другом;
- Обязательно использовать контрацептивы. В частности презервативы;
- Мыть руки до и после секса. Как одиночного, так и с партнером.
Департамент здравоохранения Нью-Йорка, отмечает издание, призывает пары вакцинироваться. Тогда, считают в ведомстве, на время занятия любовью можно будет снимать маски.
Отмечается, что непривитому человеку, помимо поцелуев, следует исключить оральный и анальный секс.
Ученые из Гарвардского университета уточняют, что половой акт увеличивает риск заболевания коронавирусом. При этом «во влагалищном секрете фрагментов вируса не обнаружили».
Некоторые эксперты уверены, что «секс улучшает иммунитет, который нужен для борьбы с COVID-19. Вследствие положительных эмоций, которые мы испытываем при оргазмах, при контактах между двумя любящими людьми идет выработка окситоцина. Он способствует и поднятию настроения, и чувству привязанности. Также вырабатываются дофамин, серотонин — а это все благоприятно сказывается на иммунитете». Об этом «Lenta.ru» рассказал сексолог Андрей Лычагин.