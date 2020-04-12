Пандемия весне не помеха. Барнаульцы не могут оставаться дома в разгар жарких выходных

Вторая неделя самоизоляции в связи с пандемией коронавируса завершается и, похоже, что барнаульцев необходимость сидеть дома заботит все меньше.

Отличная погода установилась в краевой столице на этих выходных и победное шествие весны, судя по количеству людей на улицах, манит горожан.

Как Барнаул готовится войти в третью неделю вынужденных выходных — в фоторепортаже altapress.ru.