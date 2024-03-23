Панихиды по жертвам теракта в Подмосковье пройдут в Алтайском крае

Ее возглавил иерей Александр Микушин, настоятель часовни, штатный священник Покровского кафедрального собора Барнаула, пишет vesti22.tv.
В 14:30 митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий воглавит панихиду по жертвам теракта.
Представители власти Барнаула и Алтайского края также прибудут к часовне во имя святой Татианы.
Адрес: ул.Кирова, 60а.
Барнаульцы уже принесли сюда цветы.
Вечером 22 марта в Красногорске Московыской области террористы в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" открыли стрельбу по собравшимся на выступление группы "Пикник". На данный момент официально подтверждена гибель более 60 человек. Более 140 ранены.
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