Панин устроил пьяный дебош на борту самолета

1 декабря Алексея Панина сняли за пьяный дебош с самолета авиакомпании «Победа», который летел из Стамбула в Москву, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Сам актер опроверг информацию об инциденте, но подтвердил, что прилетел в выходные из Турции.

Несмотря на предупреждение, Панин дважды покурил в туалетной комнате самолета. Во время полета оскорблял бортпроводников, распивал алкоголь и кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Также он просил дать ему ручку, чтобы раздавать автографы.

Авиакомпания «Победа» собирается взыскать с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета.

По данным ТАСС, актера привлекли к административной ответственности за курение в туалете самолета. Это следует из письма, копия которого есть в распоряжении агентства.

В беседе с корреспондентом РБК Панин отказался отвечать и сказал заняться «своими домашними делами». В интервью с радиостанцией «Говорит Москва» актер подтвердил, что в выходные прилетел из Турции, но опроверг информацию об инциденте. «Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома», — заявил Панин телеканалу РЕН ТВ.

Напомним, в августе самолет авиакомпании «Россия», направлявшийся из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули из-за актера Алексея Панина.