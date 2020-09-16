Папа Карло на колесах. Как барнаульский мастер из бесполезного полена делает полезное

В Барнауле работает уникальный ремесленник. Он инвалид-колясочник, изготавливает предметы быта из дерева. Мастер рассказал altapress.ru, сколько стоит превратить полено в домашнюю утварь и каково это — пересесть из автомобиля в инвалидное кресло.

Небанальный «спорт»

Когда я приехала к дому Романа Мищенко, калитка была уже распахнута. И табличка с надписью: «Осторожно! Злая собака» не внушала опасения. Войдя, я протянула руку к калитке, чтобы закрыть ее. «Нет-нет, я сам!» — послышался голос.

Мужчина в запачканной одежде, явно рабочей, подъехал на коляске и привычным движением захлопнул металлическую дверь. Затем развернулся, словно сделав пируэт, и предложил мне присесть прямо во дворе, около мастерской.

Раньше это была баня. Теперь — рабочее помещение, состоящее из нескольких комнат. На входе вместо ступеней — пандус, по которому Роман легко поднимается и спускается на четырехколесном троне.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Меня хозяин проводил к самодельной табуретке, похожей на пенек, будто из избушки на курьих ножках. Сам остановился напротив и закурил.

Роман называет произошедшее с ним банальностью. Хотя признается, что адаптация идет до сих пор.

«Ехал на машине. Превысил скорость. С управлением не справился». Авария произошла в 2002 году. Тогда Роману было 22 года. С тех пор он передвигается на коляске. До травмы был водителем в госорганизации.

После аварии пришлось посвятить несколько лет реабилитации. В том числе психологической.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

«Первое время, конечно, было тяжело. Все с испытаниями, проблемами. Были моменты, когда психовал. Все кидал, швырял. Думаю, такое состояние может быть у любого», — рассказывает собеседник.

Но, к счастью, это состояние продлилось недолго. А принятие, по словам Романа, пришло само собой.

Роман Мищенко,

ремесленник:

После того как я травмировался, меня направили из краевой больницы в новокузнецкий центр реабилитации. Там я познакомился с похожими людьми. Видел, как они стремятся жить, создают семьи, работают. Также узнал про другие места, где можно лечиться, платные и бесплатные. Родственники поддерживали морально и материально. Месячный курс реабилитации стоил 15−20 тыс. рублей. Для начала двухтысячных это были большие деньги.

Первое время после аварии Романа сопровождали на лечение близкие. Позже «включился спортивный интерес», а за ним — самостоятельность.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

От самолетов к дереву

«С образованием все сложно», — объясняет Мищенко. Сначала, как у всех, 11 классов. Потом — летная школа, в которую мечтал поступить. Но в реальности мечта не пришлась по вкусу. Отчислился. Пошел работать. А затем травма, и на несколько лет об обычной жизни пришлось забыть. До 2006 года.

Тогда будущий «деревянных дел мастер» снова взялся за образование. Только на этот раз пошел не в летчики, а в рекламщики. Специальность привычная, а вот место ее получения — наоборот.

Проходя очередной курс реабилитации в Новокузнецке, Роман узнал от «товарищей по колесам» о специальном колледже-интернате для инвалидов. Поступить туда 26-летнему парню труда не составило.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Роман Мищенко,

ремесленник:

Сначала я приехал в колледж на две недели, чтобы сдать экзамены. За пребывание там заплатил копейки — около 1,5 тыс. рублей. Проверка знаний оказалась несложной, как после школы.

В колледже был только бюджетный набор. А значит, платили стипендию: 1200 рублей — отличникам и около 600 рублей тем, кто оступился и нахватал троек.

«Максимальную сумму я получал не всегда», — смеется Мищенко.

И во второй раз студентом был недолго.

В 2008 году последствия аварии нарушили привычный ритм жизни. Роман говорит об этом неохотно: «Заболел». Чтобы «вылечиться», пришлось сделать четыре операции. После каждой — снова длительное восстановление.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Все это время у мужчины не было стабильной работы и дохода.

«В основном я пытался что-то где-то купить и подороже продать», — вспоминает собеседник.

В 2014 году все решил случай. Знакомый Романа, который торговал лесом, предложил ему что-нибудь делать из остатков дерева.

Роман Мищенко,

ремесленник:

Я знал, как обращаться с деревом. Чему-то в детстве научил папа. Но тогда, наверное, не хватало усидчивости. До травмы работал на стройках. В начале карьеры идеи подсказывали опытные люди или Google.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Когда пошли первые заказы, Мищенко сделал «наружную» рекламу. Баннер на заборе участка стал первым «зазывалой» для клиентов. Позже появились фото изделий в «Одноклассниках» и Instagram. Но соцсети, по словам героя, помогают развитию бизнеса значительно меньше, чем старое доброе сарафанное радио.

Пути Романа Мищенко и его знакомого, с которого началось ремесленное дело, разошлись. Сейчас у мастера на колесах проверенный поставщик. У него на базе товар можно посмотреть и потрогать вживую. Только делает это не сам столяр, а его друзья. Передвигаться на колеснице по складу, заполненному деревом, неудобно.

Квадратный метр вагонки стоит примерно 250 руб. Сколько материала понадобится для будущего деревянного шедевра, зависит от заказа. Количество расходников тоже. Их цена может достигать 3 тыс. рублей.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Утепленная собачья будка стоит около 7 тыс. рублей. Ее авторскому дизайну может позавидовать любой дворовый Шарик. Табуретки меньше по размеру и гораздо дешевле — от 750 рублей до тысячи.

Эти относительно небольшие изделия мастер может изготовить самостоятельно. Для остальных, более крупных, например лавочек, столов, нужна помощь друзей. Поднимать и поворачивать заготовку в одиночку неудобно. Прибыль делят по-товарищески.

По словам Романа Мищенко люди ценят «немагазинное» качество, индивидуальность и надежность. Часто заказывают мебель для дачи и бани. А иногда — для целого кафе.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Пик заказов приходится на весну и лето, когда люди делают ремонт. В удачный месяц доход от «деревянных дел» может составлять 30 тыс. рублей. Порой работать приходится каждый день. «Под вечер уже руки отваливаются, и в одном и том же положении находиться неудобно», — признается столяр.

Зимой остаться на плаву помогают пособие размером в 17 тыс. рублей и «Авито». Но для продажи в интернете нужно создавать изделия впрок.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Бытовые прелести

С приходом холодов становится сложнее не только зарабатывать, но и в целом вести привычный образ жизни.

Роман Мищенко,

ремесленник:

Зимовать в частном доме, конечно, непросто. Нужно выйти, почистить снег, прокопать дорожки. Но я человек привычный.

В начале новой жизни от изменений в хозяйстве никуда не деться.

После аварии Роман решил перебраться из квартиры в дом, оставшийся от родственников. Ведь в девятиэтажке обычный лифт и ступени. Последние и подтолкнули сменить место жительства.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

В доме, рассказывает наш герой, все находится на одном уровне, чтобы удобно было доставать вещи. А рядом мастерская, в которой не стихают популярные треки. Так веселее шлифовать заготовку. Там же, в рабочем помещении, для соцсетей мастера «позирует» уже готовая деревянная утварь.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Несмотря на загруженность, Роман точно не домосед. На встречи с друзьями и прогулки он отправляется часто. Выбирает проверенные места, где маневрировать на четырехколесной тачке комфортно.

Их у мужчины три. На одной, домашней, Роман встретил меня. Купил уже поддержанную у знакомого за 5 тыс. рублей несколько лет назад. Говорит, она более юркая, активного типа. Хотя с виду и не скажешь. Например, вместо привычных глазу подставок под ноги — обычная металлическая рама. На спинке и вовсе местами слезла «шкура».

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Другие — уже от государства, по программе реабилитации. Выдают их раз в четыре года.

Например, парадная, на выход — со стильными защитными вставками на колесах. Она в отличие от предыдущей «сестрицы» может складываться и легко помещается в багажник.

Третьей, можно сказать, не повезло. Ее хозяин собирается продать за ненадобностью.

Барнаульский ремесленник на коляске. Анна Зайкова.

Еще выручает, особенно зимой, возможность платить за коммуналку только половину. Реабилитацию мужчина проходит бесплатно. Все также в Новокузнецке. Только в этом году пандемия внесла коррективы в привычные планы.

Когда я уходила, к Роману приехал деловой партнер и, видимо, друг — было заметно по смеху и шуткам. Хозяин проводил меня и снова по-джентльменски открыл калитку.