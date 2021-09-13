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Жизнь

«Папа может». Кому из российских отцов будут выплачивать материнский капитал

В России некоторым категориям отцов будут выплачивать материнский капитал с 2022 года. Рассказываем, кому полагаются начисления и почему претендовать на них смогут немногие.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.
1 Каким отцам будут платить маткапитал?

На выплаты будут иметь право мужчины, чьи дети родились от суррогатных матерей.

2 Когда введут капитал для пап?

Законопроект поступит в правительство 29 сентября. В Госдуме его рассмотрят до конца текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3 Сколько денег выделят на реализацию проекта?

Выплаты отцовского капитала профинансируют из госбюджета — для этого на 2022-й уже предусмотрены 10,46 млрд рублей.

4 Для чего «материнские» деньги отцам?

В Минтруде убеждены: матери и отцы, воспитывающие детей, должны быть равны в правах.

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