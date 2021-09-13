«Папа может». Кому из российских отцов будут выплачивать материнский капитал

1 Каким отцам будут платить маткапитал?
На выплаты будут иметь право мужчины, чьи дети родились от суррогатных матерей.
2 Когда введут капитал для пап?
Законопроект поступит в правительство 29 сентября. В Госдуме его рассмотрят до конца текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство труда.
Деньги, рубли.
CC0
3 Сколько денег выделят на реализацию проекта?
Выплаты отцовского капитала профинансируют из госбюджета — для этого на 2022-й уже предусмотрены 10,46 млрд рублей.
4 Для чего «материнские» деньги отцам?
В Минтруде убеждены: матери и отцы, воспитывающие детей, должны быть равны в правах.