«Папа поехал учиться». Многодетная мама из Барнаула пытается вернуть домой мобилизованного мужа

Порядочный гражданин
Вадим Криворучко жил в поселке Авиатор с супругой и четырьмя детьми. Старшие, 20-летний Руслан и 14-летний Артем — сыновья Дарьи от первого брака. Еще двое — пятилетний Мирон и двухмесячная Варвара появились на свет, когда Дарья и Вадим уже поженились.
Дарья, укачивая крохотную дочку, рассказывает: «Он абсолютный глава семьи. Я никогда ни о чем не беспокоилась. За коммуналку, продукты, кружки детей, садик отвечал он. Мальчикам давал настоящее мужское воспитание. Учил помогать семье, разрешать конфликты словами».
Четвертого ребенка супруги планировали и очень ждали. Надеялись, что после трех парней наконец будет девочка. Варя, как принцесса, лежит в автолюльке и смотрит на маму большими голубыми глазами. Дарья говорит, что дочка — копия Вадима.
27 сентября 2022 года жизнь семьи изменилась.
«Муж прописан в поселке Вылково Тюменцевского района, — говорит Дарья. — Там же живет его мама, моя свекровь. И вот она позвонила мне и сказала, что многим в деревне пришли повестки. Что позвонила главе села и узнала, есть ли в списках имя ее сына. Выяснилось, что да. Тогда она сказала, что лучше прийти в военкомат самостоятельно».
Дарья с Вадимом приехали в Камень-на-Оби (там находится ближайший к Вылково военкомат) на следующий день. «Он повел себя, как добропорядочный гражданин», — комментирует многодетная мама.
Там мужчине выдали повестку и сказали, что отправление в военно-полевой лагерь в село Черемушки под Омском назначено на 29 сентября.
Как объясняет женщина, медкомиссии не было.
«После срочной службы в 2013 году Вадик хотел остаться по контракту. Но ему тогда сказали, что шансов на это нет из-за проблем с позвоночником: грыжа, протрузии. Даже лечение пришлось проходить. В военном билете у него указано, что он ограничено годен», — вспоминает Криворучко.
Мужчина рассказал военному комиссару о своих проблемах со здоровьем. По словам Дарьи, ему ответили, что сейчас подобные имеются у многих и препятствием для службы не считаются.
Письма в ведомства
Из ответа Каменской межрайонной прокуратуры в адрес Дарьи Криворучко: «<…>Ваш супруг во время проведения мобилизационной комиссии каких-либо жалоб на здоровье, документов, подтверждающих право на отсрочку по здоровью, заявление о направлении на медицинское освидетельствование не подавал. Врачом в ходе проведения медицинского освидетельствования были заданы вопросы, касающиеся состояния здоровья и наличия жалоб».
Следующим аргументом для отсрочки были дети. «Нам ответили, что раз на мужа записаны двое, то ни о какой отсрочке речи не идет», — говорит Дарья.
Уже после того, как Вадим уехал, женщина взяла справку из управления соцзащиты по Барнаулу о том, что семья Криворучко — многодетная. Дарье объяснили, что этот документ может послужить основанием для отсрочки.
Также женщина добавила документы о составе семьи и о том, что она является малоимущей, а ее глава — единственный кормилец.
Доказать, что на иждивении у гражданина находятся дети, можно несколькими путями. Один из самых эффективных — через суд. Но у супругов Криворучко было слишком мало времени.
Как объясняет Дарья, сам Вадим надеялся, что когда придет в военкомат и объяснит ситуацию, его отпустят: «Думали, отнесутся по-человечески. Но оказалось, что справка никого не интересует».
Справка
На главные вопросы о частичной мобилизации отвечает портал «Объясняем.рф». Там сказано, что доказать факт детей на иждивении можно, предоставив в военкомат их свидетельства о рождении.
Усыновить старших мальчиков мужчина не успел, как и прописаться на новом месте жительства. Супруги даже не думали, что когда-нибудь эти вопросы встанут так остро. «Жили и жили, он воспитывал, растил», — вздыхает она.
Перемещения обращений
После того, как супруга забрали, Дарья продолжила обращения в ведомства, опираясь на два основания — здоровье супруга и четверых детей.
Она перечисляет, куда писала обращения: «Военная прокуратура, прокуратура Алтайского края, Генеральная прокуратура, прокуратура Омского гарнизона, Минобороны, аппарат губернатора Алтайского края, президента России…»
Ответы, которые уже пришли, примерно одинаковые.
«В соответствии с указанием Генштаба от 04.10.2022, носящим рекомендательный характер, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется пребывающим в запасе ВС РФ, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, а военные комиссариаты руководствуются ФЗ О мобилизационной подготовке и мобилизационной поддержке в РФ. Таким образом, у вас на иждивении два ребенка. Для третьего вы не являетесь усыновителем (опекуном)», — ответили на обращение Вадима Криворучко в военном комиссариате Камня-на-Оби.
Дело не в деньгах
Супруги регулярно общаются по телефону. Дарье присылает мужу миллион фотографий крошечной Варвары. Пара надеется, что Вадим сможет вернуться домой до того, как отправится в зону боевых действий.
Между тем, мужчина находится в тренировочном лагере уже почти месяц. Дарья тревожиться, что времени на изменение ситуации у нее совсем мало.
Сам Вадим подал рапорт на имя командира, чтобы его ситуацию решили индивидуально. Но пока никаких решений командование не приняло.
Недавно Дарья Криворучко обратилась к нашим коллегам — журналистам ГТРК «Алтай». На радио и телевидении вышли сюжеты о семье. Их быстро «разобрали» крупные барнаульские паблики в соцсетях.
Посыпались комментарии о том, что «муж наконец-то отдохнет», «зато денег заработает», «будете жить в шоколаде» и тому подобные. Таким пользователям многодетная мать не отвечает. Уверена, что такие отклики люди оставляют не от большого ума и сердца.
Во все ведомства, где могут повлиять на ситуацию, женщина приходит с крохотной дочкой. Сотрудники ребенку улыбаются и подмигивают. Потом Дарья с Варей уходят и едут в очередное место.
О деньгах, которые так активно обсуждают интернет-пользователи, Дарья говорит, что финансовых проблем не испытывала ни раньше, ни сейчас. До декрета работала маркетологом на оптовой базе. Супруг работал водителем везде, где можно. Многодетная семья, по словам Криворучко, ни в чем не нуждалась.
Держаться вместе
Зато сейчас остро ощущается нехватка помощи. Старший сын в свободное от учебы время заботиться о маленькой сестренке, пока мама строчит очередные обращения. Средний помогает купать, одевать, играет.
Женщина не скрывает, что без поддержки сыновей не справилась бы. Старшим детям о папе (так они его всегда называли) рассказали правду. А младшему, пятилетнему, что отец уехал учиться в армию. Его мама отмечает, что малыш резко повзрослел.
«Он раньше всегда, приходя в садик, капризничал. Я с ним по часу сидела, прощалась. А он рыдал. Как папу забрали, сказал: Я буду держаться, чтобы ты не плакала».