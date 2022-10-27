«Папа поехал учиться». Многодетная мама из Барнаула пытается вернуть домой мобилизованного мужа

В редакцию altapress.ru с двухмесячной дочкой на руках пришла Дарья Криворучко. Вместе с малышкой она обивает пороги всевозможных ведомств, чтобы вернуть домой мужа и отца своих детей Вадима. Почему это не получается и что в ответ говорят люди — наш материал.

Порядочный гражданин

Вадим Криворучко жил в поселке Авиатор с супругой и четырьмя детьми. Старшие, 20-летний Руслан и 14-летний Артем — сыновья Дарьи от первого брака. Еще двое — пятилетний Мирон и двухмесячная Варвара появились на свет, когда Дарья и Вадим уже поженились.

Дарья, укачивая крохотную дочку, рассказывает: «Он абсолютный глава семьи. Я никогда ни о чем не беспокоилась. За коммуналку, продукты, кружки детей, садик отвечал он. Мальчикам давал настоящее мужское воспитание. Учил помогать семье, разрешать конфликты словами».

Четвертого ребенка супруги планировали и очень ждали. Надеялись, что после трех парней наконец будет девочка. Варя, как принцесса, лежит в автолюльке и смотрит на маму большими голубыми глазами. Дарья говорит, что дочка — копия Вадима.

Семья Криворучко. Предоставлено altapress.ru.

27 сентября 2022 года жизнь семьи изменилась.

«Муж прописан в поселке Вылково Тюменцевского района, — говорит Дарья. — Там же живет его мама, моя свекровь. И вот она позвонила мне и сказала, что многим в деревне пришли повестки. Что позвонила главе села и узнала, есть ли в списках имя ее сына. Выяснилось, что да. Тогда она сказала, что лучше прийти в военкомат самостоятельно».

Дарья с Вадимом приехали в Камень-на-Оби (там находится ближайший к Вылково военкомат) на следующий день. «Он повел себя, как добропорядочный гражданин», — комментирует многодетная мама.

Осенний призыв. prizyvanet.ru

Там мужчине выдали повестку и сказали, что отправление в военно-полевой лагерь в село Черемушки под Омском назначено на 29 сентября.

Как объясняет женщина, медкомиссии не было.

«После срочной службы в 2013 году Вадик хотел остаться по контракту. Но ему тогда сказали, что шансов на это нет из-за проблем с позвоночником: грыжа, протрузии. Даже лечение пришлось проходить. В военном билете у него указано, что он ограничено годен», — вспоминает Криворучко.

Семья Криворучко. Предоставлено altapress.ru.

Мужчина рассказал военному комиссару о своих проблемах со здоровьем. По словам Дарьи, ему ответили, что сейчас подобные имеются у многих и препятствием для службы не считаются.

Письма в ведомства

Из ответа Каменской межрайонной прокуратуры в адрес Дарьи Криворучко: «<…>Ваш супруг во время проведения мобилизационной комиссии каких-либо жалоб на здоровье, документов, подтверждающих право на отсрочку по здоровью, заявление о направлении на медицинское освидетельствование не подавал. Врачом в ходе проведения медицинского освидетельствования были заданы вопросы, касающиеся состояния здоровья и наличия жалоб».

Следующим аргументом для отсрочки были дети. «Нам ответили, что раз на мужа записаны двое, то ни о какой отсрочке речи не идет», — говорит Дарья.

Документы. Pixabay.com

Уже после того, как Вадим уехал, женщина взяла справку из управления соцзащиты по Барнаулу о том, что семья Криворучко — многодетная. Дарье объяснили, что этот документ может послужить основанием для отсрочки.

Также женщина добавила документы о составе семьи и о том, что она является малоимущей, а ее глава — единственный кормилец.

Доказать, что на иждивении у гражданина находятся дети, можно несколькими путями. Один из самых эффективных — через суд. Но у супругов Криворучко было слишком мало времени.

Ребенок играет в луже. CC0

Как объясняет Дарья, сам Вадим надеялся, что когда придет в военкомат и объяснит ситуацию, его отпустят: «Думали, отнесутся по-человечески. Но оказалось, что справка никого не интересует».

Справка На главные вопросы о частичной мобилизации отвечает портал «Объясняем.рф». Там сказано, что доказать факт детей на иждивении можно, предоставив в военкомат их свидетельства о рождении.

Усыновить старших мальчиков мужчина не успел, как и прописаться на новом месте жительства. Супруги даже не думали, что когда-нибудь эти вопросы встанут так остро. «Жили и жили, он воспитывал, растил», — вздыхает она.

Семья Криворучко. Предоставлено altapress.ru.

Перемещения обращений

После того, как супруга забрали, Дарья продолжила обращения в ведомства, опираясь на два основания — здоровье супруга и четверых детей.

Она перечисляет, куда писала обращения: «Военная прокуратура, прокуратура Алтайского края, Генеральная прокуратура, прокуратура Омского гарнизона, Минобороны, аппарат губернатора Алтайского края, президента России…»

Ответы, которые уже пришли, примерно одинаковые.

Осенний призыв. prizyvanet.ru

«В соответствии с указанием Генштаба от 04.10.2022, носящим рекомендательный характер, отсрочка от частичной мобилизации предоставляется пребывающим в запасе ВС РФ, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, а военные комиссариаты руководствуются ФЗ О мобилизационной подготовке и мобилизационной поддержке в РФ. Таким образом, у вас на иждивении два ребенка. Для третьего вы не являетесь усыновителем (опекуном)», — ответили на обращение Вадима Криворучко в военном комиссариате Камня-на-Оби.

Дело не в деньгах

Супруги регулярно общаются по телефону. Дарье присылает мужу миллион фотографий крошечной Варвары. Пара надеется, что Вадим сможет вернуться домой до того, как отправится в зону боевых действий.

Между тем, мужчина находится в тренировочном лагере уже почти месяц. Дарья тревожиться, что времени на изменение ситуации у нее совсем мало.

Родитель и ребенок. Родительство. unsplash.com/

Сам Вадим подал рапорт на имя командира, чтобы его ситуацию решили индивидуально. Но пока никаких решений командование не приняло.

Недавно Дарья Криворучко обратилась к нашим коллегам — журналистам ГТРК «Алтай». На радио и телевидении вышли сюжеты о семье. Их быстро «разобрали» крупные барнаульские паблики в соцсетях.

Посыпались комментарии о том, что «муж наконец-то отдохнет», «зато денег заработает», «будете жить в шоколаде» и тому подобные. Таким пользователям многодетная мать не отвечает. Уверена, что такие отклики люди оставляют не от большого ума и сердца.

Семья Криворучко. Предоставлено altapress.ru.

Во все ведомства, где могут повлиять на ситуацию, женщина приходит с крохотной дочкой. Сотрудники ребенку улыбаются и подмигивают. Потом Дарья с Варей уходят и едут в очередное место.

О деньгах, которые так активно обсуждают интернет-пользователи, Дарья говорит, что финансовых проблем не испытывала ни раньше, ни сейчас. До декрета работала маркетологом на оптовой базе. Супруг работал водителем везде, где можно. Многодетная семья, по словам Криворучко, ни в чем не нуждалась.

Держаться вместе

Зато сейчас остро ощущается нехватка помощи. Старший сын в свободное от учебы время заботиться о маленькой сестренке, пока мама строчит очередные обращения. Средний помогает купать, одевать, играет.

Семья Криворучко. Предоставлено altapress.ru.

Женщина не скрывает, что без поддержки сыновей не справилась бы. Старшим детям о папе (так они его всегда называли) рассказали правду. А младшему, пятилетнему, что отец уехал учиться в армию. Его мама отмечает, что малыш резко повзрослел.

«Он раньше всегда, приходя в садик, капризничал. Я с ним по часу сидела, прощалась. А он рыдал. Как папу забрали, сказал: Я буду держаться, чтобы ты не плакала».